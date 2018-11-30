Елена Яковлева показала архивный снимок с сыном Денисом в Instagram
Знаменитая российская актриса и телеведущая Елена Яковлева в своем аккаунте социальной сети Instagram показала подписчикам архивный снимок со своим сыном Денисом, где мальчик еще школьник и у него нет татуировок. Мнение поклонников разделилось.
Елена Яковлева не так давно опубликовала фотографию, где она обнимает еще маленького сына Дениса. Мальчика сложно узнать без его многочисленных татуировок, которые сейчас присутствуют на его лице и теле. Пост актриса подписала так: «С сыном несколько лет назад».
Одна половина читателей блога Елены Яковлевой положительно комментировала снимок, а вторая половина критиковала уже взрослого Дениса, который «изуродовал» себя татуировками. Однако многие подчеркнули, что мальчик унаследовал глаза от мамы, а сама фотография получилась очень теплой.
Елена Яковлева не так давно опубликовала фотографию, где она обнимает еще маленького сына Дениса. Мальчика сложно узнать без его многочисленных татуировок, которые сейчас присутствуют на его лице и теле. Пост актриса подписала так: «С сыном несколько лет назад».
Одна половина читателей блога Елены Яковлевой положительно комментировала снимок, а вторая половина критиковала уже взрослого Дениса, который «изуродовал» себя татуировками. Однако многие подчеркнули, что мальчик унаследовал глаза от мамы, а сама фотография получилась очень теплой.