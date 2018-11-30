Елена Яковлева показала архивный снимок с сыном Денисом в Instagram

Елена Яковлева не так давно опубликовала фотографию, где она обнимает еще маленького сына Дениса. Мальчика сложно узнать без его многочисленных татуировок, которые сейчас присутствуют на его лице и теле. Пост актриса подписала так: «С сыном несколько лет назад».Одна половина читателей блога Елены Яковлевой положительно комментировала снимок, а вторая половина критиковала уже взрослого Дениса, который «изуродовал» себя татуировками. Однако многие подчеркнули, что мальчик унаследовал глаза от мамы, а сама фотография получилась очень теплой.