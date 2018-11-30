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Елена Яковлева показала архивный снимок с сыном Денисом в Instagram

Знаменитая российская актриса и телеведущая Елена Яковлева в своем аккаунте социальной сети Instagram показала подписчикам архивный снимок со своим сыном Денисом, где мальчик еще школьник и у него нет татуировок. Мнение поклонников разделилось.
Елена Яковлева показала архивный снимок с сыном Денисом в Instagram

Елена Яковлева не так давно опубликовала фотографию, где она обнимает еще маленького сына Дениса. Мальчика сложно узнать без его многочисленных татуировок, которые сейчас присутствуют на его лице и теле. Пост актриса подписала так: «С сыном несколько лет назад».

Одна половина читателей блога Елены Яковлевой положительно комментировала снимок, а вторая половина критиковала уже взрослого Дениса, который «изуродовал» себя татуировками. Однако многие подчеркнули, что мальчик унаследовал глаза от мамы, а сама фотография получилась очень теплой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:07

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