Топ-8 продуктов, "сжигающих" жир на животе и боках





Лишние жировые отложения несут с собой не только эстетическую проблему, но и ухудшают состояние здоровья, вызывая гипертонию, болезни сердечно-сосудистой системы, различные формы диабета и прочее. В целях борьбы с проблемой диетологи рекомендуют ввести в рацион некоторые виды продуктов.Специалисты рекомендуют чаще употреблятьразличных сортов. Эти фрукты богаты пектином и содержат большое количество антиоксидантов. Пектин помогает «сжигать» лишние отложения на животе и «растворяет» жиры, поглощаемые нашим организмом.обладают примерно таким же действием, как и яблоки, но за счёт содержания в них кислоты и ликопина. Эти вещества преобразуют жир в энергию, нужную организму, и при регулярном их употреблении результат очень заметен.Ещё один продукт -. Содержащийся в нём аллицин выводит из организма холестерин и предотвращает накопление жира.также снижает уровень холестерина. Содержащиеся в нём вещества ускоряют насыщение и не позволяют переедать, что предотвращает накопление лишних жиров на животе и боках.Также в ТОП-8 продуктов, рекомендованных диетологами, вошли. Они насыщены клетчаткой, низкокалорийны, чем способствуют потере веса. При регулярном употреблении огурцов улучшается состояние кожи, волос и ногтей.Также диетологи отмечают пользу. Её употребление поможет нормализовать кровообращение, снизит уровень холестерина, поможет в борьбе с лишними килограммами и сантиметрами на животе и боках. Употребление в пищубогатой витаминами, белками и клетчаткой также помогает уничтожать жировые отложения.И последним продуктом из рекомендованных диетологами, являетсяДве столовые ложки этого продукта в день помогут в избавлении от лишнего жира. Желательно его употреблять не в чистом виде, а в виде вкусной добавки к кашам, чаю или другим продуктам.