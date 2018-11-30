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Топ-8 продуктов, "сжигающих" жир на животе и боках

Диетологами разработан ТОП-8 основных продуктов, "сжигающий" жир на животе и боках. Включая их в свой ежедневный рацион, можно похудеть и улучшить общее состояние здоровья.

Топ-8 продуктов, "сжигающих" жир на животе и боках

Лишние жировые отложения несут с собой не только эстетическую проблему, но и ухудшают состояние здоровья, вызывая гипертонию, болезни сердечно-сосудистой системы, различные формы диабета и прочее. В целях борьбы с проблемой диетологи рекомендуют ввести в рацион некоторые виды продуктов.

Специалисты рекомендуют чаще употреблять яблоки различных сортов. Эти фрукты богаты пектином и содержат большое количество антиоксидантов. Пектин помогает «сжигать» лишние отложения на животе и «растворяет» жиры, поглощаемые нашим организмом. Томаты обладают примерно таким же действием, как и яблоки, но за счёт содержания в них кислоты и ликопина. Эти вещества преобразуют жир в энергию, нужную организму, и при регулярном их употреблении результат очень заметен.

Ещё один продукт - чеснок. Содержащийся в нём аллицин выводит из организма холестерин и предотвращает накопление жира. Миндаль также снижает уровень холестерина. Содержащиеся в нём вещества ускоряют насыщение и не позволяют переедать, что предотвращает накопление лишних жиров на животе и боках.

Топ-8 продуктов, "сжигающих" жир на животе и боках

Также в ТОП-8 продуктов, рекомендованных диетологами, вошли огурцы. Они насыщены клетчаткой, низкокалорийны, чем способствуют потере веса. При регулярном употреблении огурцов улучшается состояние кожи, волос и ногтей.

Также диетологи отмечают пользу овсянки. Её употребление поможет нормализовать кровообращение, снизит уровень холестерина, поможет в борьбе с лишними килограммами и сантиметрами на животе и боках. Употребление в пищу зелёной фасоли, богатой витаминами, белками и клетчаткой также помогает уничтожать жировые отложения.

И последним продуктом из рекомендованных диетологами, является мёд. Две столовые ложки этого продукта в день помогут в избавлении от лишнего жира. Желательно его употреблять не в чистом виде, а в виде вкусной добавки к кашам, чаю или другим продуктам.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:05

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