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Звезду "Дома-2" Ольгу Сударкину всё-таки задержали за драку

В октябре в следственный изолятор были помещены звёзды отечественного футбола Александр Кокорин и Павел Мамаев. Оказались они там из-за избиения нескольких человек.

И если такие знаменитые люди могут получить реальный срок за драку, то человек без каких-либо заслуг перед страной тем более может "присесть" всерьёз и надолго.

Звезду "Дома-2" Ольгу Сударкину всё-таки задержали за драку

Вот и уже бывшая участница телепроекта "Дом-2" Ольга Сударкина повторяет судьбу футболистов. По сообщению СМИ, девушка была задержана правоохранительными органами.

Избитая ею Наталья Игрунова с руководителями реалити-шоу на мировую не пошла и заявление из полиции забирать не стала. Руководство телестройки требовало от Натальи, чтобы та отказалась от претензий к Сударкиной, однако потерпевшая прощать никого не собирается и настаивает на своем.

Звезду "Дома-2" Ольгу Сударкину всё-таки задержали за драку

Игрунова была выгнана из "Дома-2", но это не спасёт Ольгу. Против Сударкиной возбудили уголовное дело. Теперь девушка может получить вполне реальный срок за нанесение серьёзных побоев.

Напомним, в результате побоев Игруновой сделали хирургическую операцию.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:38

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