Звезду "Дома-2" Ольгу Сударкину всё-таки задержали за драку





И если такие знаменитые люди могут получить реальный срок за драку, то человек без каких-либо заслуг перед страной тем более может "присесть" всерьёз и надолго.Вот и уже бывшая участница телепроекта "Дом-2" Ольга Сударкина повторяет судьбу футболистов. По сообщению СМИ, девушка была задержана правоохранительными органами.Избитая ею Наталья Игрунова с руководителями реалити-шоу на мировую не пошла и заявление из полиции забирать не стала. Руководство телестройки требовало от Натальи, чтобы та отказалась от претензий к Сударкиной, однако потерпевшая прощать никого не собирается и настаивает на своем.Игрунова была выгнана из "Дома-2", но это не спасёт Ольгу. Против Сударкиной возбудили уголовное дело. Теперь девушка может получить вполне реальный срок за нанесение серьёзных побоев.Напомним, в результате побоев Игруновой сделали хирургическую операцию.