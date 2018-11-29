Астрономы нашли новое доказательство существования девятой планеты
Исследователи рассказали об обнаружении еще одного факта, который может свидетельствовать в пользу существования девятой планеты. Новое исследование американских специалистов связано с анализом траекторий посещающих Солнечную систему астероидов, передает Quanta Magazine.
Группа исследователей из Мичиганского университета, возглавляемая астрономом Дэвидом Гердесом, сконцентрировала свое внимание на астероидах, пересекающих Солнечную систему. Речь идет о работе Майкла Брауна и Константина Батыгина, утверждавших, что космические частицы подвергаются воздействию девятой планеты и выталкиваются из нашей системы.
В результате созданных симуляций ученые получили положительный результат в вопросе существования девятой планеты, двигающейся по орбите, отличной от всех остальных планет Солнечной системы. Именно это и заставляет астероиды менять траекторию своего движения. Напомним, что вопрос существования таинственной планеты был поднят после обнаружения BP519.
Группа исследователей из Мичиганского университета, возглавляемая астрономом Дэвидом Гердесом, сконцентрировала свое внимание на астероидах, пересекающих Солнечную систему. Речь идет о работе Майкла Брауна и Константина Батыгина, утверждавших, что космические частицы подвергаются воздействию девятой планеты и выталкиваются из нашей системы.
В результате созданных симуляций ученые получили положительный результат в вопросе существования девятой планеты, двигающейся по орбите, отличной от всех остальных планет Солнечной системы. Именно это и заставляет астероиды менять траекторию своего движения. Напомним, что вопрос существования таинственной планеты был поднят после обнаружения BP519.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 23:00