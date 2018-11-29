Астрономы нашли новое доказательство существования девятой планеты





Группа исследователей из Мичиганского университета, возглавляемая астрономом Дэвидом Гердесом, сконцентрировала свое внимание на астероидах, пересекающих Солнечную систему. Речь идет о работе Майкла Брауна и Константина Батыгина, утверждавших, что космические частицы подвергаются воздействию девятой планеты и выталкиваются из нашей системы.В результате созданных симуляций ученые получили положительный результат в вопросе существования девятой планеты, двигающейся по орбите, отличной от всех остальных планет Солнечной системы. Именно это и заставляет астероиды менять траекторию своего движения. Напомним, что вопрос существования таинственной планеты был поднят после обнаружения BP519.