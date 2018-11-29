Археологи нашли в Японии гробницу 142-летнего императора





Археологи обнаружили, что рукотворный курган был выложен из 50 млн белых камней специально для 16-го императора Японии. Нинтоку занимал высочайший пост в стране в период с 313 по 399 год. С учетом того, что родился он в 257 году, то на момент смерти возраст правителя составил 142 года. Такой почтительный возраст для древних времен некоторые ученые считают практически невозможным, потому есть те, кто сомневается в реальности императора-долгожителя.Найденный в Сакаи Дайсен-Кофун по размерам сравним с такими известными находками, как гробница первого китайского монарха из династии Цинь, а также Великой пирамидой в Гизе. Несколько своеобразной является поверхность кургана, напоминающего по форме замочную скважину. В связи с этим японские археологи обратились в ЮНЕСКО с требованием рассмотреть их находку для включения в перечень объектов Всемирного культурного наследия.