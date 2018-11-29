Психологи назвали 5 вещей, за которые каждый день нужно говорить «спасибо»





Психологи из Университета Суффолк в Бостоне в честь приближающегося в США Дня Благодарения напомнили, что существуют как минимум 5 вещей, за которые человек должен ежедневно говорить «спасибо». Нередко люди чувствуют себя подавленными какими-то заботами и проблемами, ощущают свою нестабильность в финансовом плане, не получают поддержку семьи, или что-то другое заставляет их полагать, что им не за что быть искренне благодарными. Эксперты назвали вещи, доступные практически каждому жителю планеты, но в то же время для кого-то они являются недостижимой мечтой.В первую очередь психологи рекомендуют задуматься о том, как часто человек дышит, ведь это самое главное, за что хотя бы мысленно стоит благодарить жизнь. Возможно кто-то находится в больнице с кислородной маской на лице, а кто-то задыхается после длительного подъёма по лестнице, но возможность дышать любым способом стоит того, чтобы сказать «спасибо». Также искренне стоит радоваться и моментами единения с природой, ведь часть незначительная часть населения Земли в силу разных обстоятельств не может позволить себе пройтись по парку, послушать пение птиц, посмотреть на солнечный свет или ощутить запах свежескошенной травы.Сказать жизни «спасибо» следует и за пусть и горький, но бесценный опыт, полученный в прошлом. Человек, переживая сложные обстоятельства и периоды жизни всегда становится немного другим, анализируя свои ошибки и делая выводы на будущее. Также благодарности заслуживает и человеческое тело, которое зачастую нормально функционирует, позволяя людям заниматься любимыми видами физической активности, прогуливаться по красивым местам и отправляться в пешие походы на дальние расстояния.Кроме того, человек, способный самостоятельно читать новости, книги, просматривать статьи в интернете или же слушать, как это делает кто-то другой, в первом случае должен быть благодарен за способность видеть, а во втором — за хорошего друга, помогающего там, где собственных возможностей оказалось недостаточно. Психологи рекомендуют ежедневно к этому списку придумывать и записывать по одной вещи, стоящей слова «спасибо», и тогда уныние и безысходность превратятся в надежду на то, что всё поправимо.