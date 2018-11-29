Макс Фадеев не может жить без песни "Стану ли я счастливей"

"От начала и до самого конца она про меня. На прошлом концерте я исполнил её первый раз и увидел ваши глаза!" - пишет Фадеев.

На своей странице Instagram Максим Фадеев рассказал о том, какие впечатления от прошедшего концерта получил он и его слушатели. На своём шоу певец исполнил новую композицию, которая восхитила фанатов и самого исполнителя. Фадеев решил записать песню, чтобы его поклонники смогли переслушивать её, а те, кто не был на шоу - насладиться впервые. Без "Стану ли я счастливей" композитор попросту не может жить.Помимо сольной карьеры, продюсер занимается своими подопечными из группы "SEREBRO". Поскольку Ольга Серябкина покидает проект в 2019 году, музыкант ищет ей на замену новую солистку и уже выставил объявление о кастинге в интернете.По соответствующим хэштегом Фадеев просит начинающих певиц публиковать короткие записи со своими песнями. Также девушкам необходимо указать полное имя, рост и возраст.