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Макс Фадеев не может жить без песни "Стану ли я счастливей"

Макс Фадеев представил слушателям песню "Стану ли я счастливей", без которой не может жить. Музыкант признался, что текст полностью передаёт его внутреннее состояние.
Макс Фадеев не может жить без песни "Стану ли я счастливей"

На своей странице Instagram Максим Фадеев рассказал о том, какие впечатления от прошедшего концерта получил он и его слушатели. На своём шоу певец исполнил новую композицию, которая восхитила фанатов и самого исполнителя. Фадеев решил записать песню, чтобы его поклонники смогли переслушивать её, а те, кто не был на шоу - насладиться впервые. Без "Стану ли я счастливей" композитор попросту не может жить.

"От начала и до самого конца она про меня. На прошлом концерте я исполнил её первый раз и увидел ваши глаза!" - пишет Фадеев.

Помимо сольной карьеры, продюсер занимается своими подопечными из группы "SEREBRO". Поскольку Ольга Серябкина покидает проект в 2019 году, музыкант ищет ей на замену новую солистку и уже выставил объявление о кастинге в интернете.

По соответствующим хэштегом Фадеев просит начинающих певиц публиковать короткие записи со своими песнями. Также девушкам необходимо указать полное имя, рост и возраст.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 20:16

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