Впервые за 30 лет в Киево-Печерской лавре проводится опись имущества





Согласно информации украинских СМИ, официальные представители Киево-Печерской охраняемой зоны начали инвентаризацию святынь, переданных в распоряжение лавры, начиная с 1988 года. Описи подлежат священные предметы, хранящиеся в Антониевых и Ближних пещерах. По большей части речь идет о мощах основателей и важных деятелей Киево-Печерской лавры, в числе которых находится преподобный Антоний.Наместник лавры метрополит Павел заявил о планах обсудить с членами комиссии Министерства культуры Украины процедуру и порядок описи в пещерах. В государственном ведомстве уточнили, что процедура проверки всех священных реликвий проводится впервые за десятки лет с целью предупреждения их хищения. На протяжении продолжительного периода с 1980-х годов церкви передали массу исторических ценностей, имеющих прямое отношение к периоду возникновения и становления православия. Сотрудники Киево-Печерского музея проверят наличие всех зафиксированных ранее экспонатов во избежание их хищения.