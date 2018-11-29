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Впервые за 30 лет в Киево-Печерской лавре проводится опись имущества

В Киево-Печерской лавре члены специальной комиссии приступили к описи имущества, переданного церкви за последние 30 лет. Целью контрольного мероприятия является учет священных религиозных реликвий, находящихся в распоряжении украинской святыни.

Впервые за 30 лет в Киево-Печерской лавре проводится опись имущества


Согласно информации украинских СМИ, официальные представители Киево-Печерской охраняемой зоны начали инвентаризацию святынь, переданных в распоряжение лавры, начиная с 1988 года. Описи подлежат священные предметы, хранящиеся в Антониевых и Ближних пещерах. По большей части речь идет о мощах основателей и важных деятелей Киево-Печерской лавры, в числе которых находится преподобный Антоний.

Наместник лавры метрополит Павел заявил о планах обсудить с членами комиссии Министерства культуры Украины процедуру и порядок описи в пещерах. В государственном ведомстве уточнили, что процедура проверки всех священных реликвий проводится впервые за десятки лет с целью предупреждения их хищения. На протяжении продолжительного периода с 1980-х годов церкви передали массу исторических ценностей, имеющих прямое отношение к периоду возникновения и становления православия. Сотрудники Киево-Печерского музея проверят наличие всех зафиксированных ранее экспонатов во избежание их хищения.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:10

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