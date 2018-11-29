АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Администраторы ТЦ в Индии предложили матери кормить грудного ребёнка в туалете
EUR 75.52 USD 66.94
Курс валют на 29.11.2018

Елена Летучая в образе Снежной королевы посетила премию GQ Super Women

Знаменитая российская телеведущая Елена Летучая в своем блоге Instagram показала фото, где она в строгом брючном костюме посетила ежегодную российскую премию под названием GQ Super Women. Поклонники пришли в восторг от наряда кумира.
Елена Летучая в образе Снежной королевы посетила премию GQ Super Women

Елена Летучая стала одной из почетных гостей данного мероприятия. Среди многочисленных звезд, таких как Кети Топурия, Ани Лорак, Инна Маликова, Павел Воля с Ляйсан Утяшевой и Анной Михалковой, большее внимание зрителей было приковано к Елене Летучей. Она предстала перед объективами фотокамер в блестящем и утонченном деловом костюме холодного белого оттенка. Достаточно интересно смотрелся пиджак, который открывал плечи Летучей и проходил прямой линией декольте. Обувь ведущая выбрала на высоком каблуке, а в качестве аксессуара на шее можно было увидеть колье.

Читатели блога Елены Летучей сравнили ее с героиней русской сказки Снежной королевой и назвали одной из самых красивых гостий церемонии GQ Super Women. Кто-то отметил, что данный образ продуман до мелочей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Натали показала архивное фото, где предстала в
Звезда Дома-2 Мэри Кулешова тайно от родных
Независимым сетям АЗС разрешили увеличить цены на
Ученые рассказали как двухчасовой недосып делает
Сценаристка «Звездных войн» Глория Кац скончалась
Елена Летучая в образе Снежной королевы посетила
Арабские сущности, сбивающие с пути
"Так получилось, я стал дедом": Стас Костюшкин
Компания НВО выпустила серию "Игры престолов" с
Администраторы ТЦ в Индии предложили матери
Samsung разрабатывает новый двойной
Беременная звезда «Дома-2» Дарья Друзьяк приняла
Поклонники Полины Гагариной в Instagram
KIA в Лос-Анджелесе продемонстрировала
Тина Канделаки подарила 16-летнему сыну элитные
Психологи: К 10 годам дети должны усвоить 10
Россияне устроили дискуссию из-за предложения
Ученые открыли галактики из первобытной Вселенной
Мама Ольги Бузовой дает певице советы, как
Нина Гребешкова рассказала о Леониде Гайдае и
Светлана Лобода рассказала, почему скрывает имя
Екатерина Волкова из "Ворониных" опровергла слухи
Британские исследователи предложили ввести новые
Россияне разозлились на «Первый канал»,
В Новосибирской области ученицу с голубыми
Названа причина отсутствия волос на ладонях и
Пятилетний чеченец Рахим Куриев установил новый
Потеряла ключи: В Вирджинии мусорный пресс едва
Анфиса Чехова в Instagram рассказала об обидных
Квентин Тарантино женился на молодой модели
Просмотреть все новости