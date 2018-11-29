Елена Летучая в образе Снежной королевы посетила премию GQ Super Women

Елена Летучая стала одной из почетных гостей данного мероприятия. Среди многочисленных звезд, таких как Кети Топурия, Ани Лорак, Инна Маликова, Павел Воля с Ляйсан Утяшевой и Анной Михалковой, большее внимание зрителей было приковано к Елене Летучей. Она предстала перед объективами фотокамер в блестящем и утонченном деловом костюме холодного белого оттенка. Достаточно интересно смотрелся пиджак, который открывал плечи Летучей и проходил прямой линией декольте. Обувь ведущая выбрала на высоком каблуке, а в качестве аксессуара на шее можно было увидеть колье.Читатели блога Елены Летучей сравнили ее с героиней русской сказки Снежной королевой и назвали одной из самых красивых гостий церемонии GQ Super Women. Кто-то отметил, что данный образ продуман до мелочей.