Компания НВО выпустила серию "Игры престолов" с персонажами из предыдущих сезонов
Американская телекомпания HBO, занимающаяся созданием культового сериала "Игра престолов", сообщила о том, что выпустила отдельную серию, в которой приняли участие персонажи из предыдущих сезонов. Среди них появится и Нед Старк в исполнении Шона Бина, а также, возможно, и Кхал Дрого в исполнении Джейсона Момоа.
По сведениям зарубежного издания Entertainment Weekly, съемки эпизода были проведены в текущем году в ирландской столице Белфасте. В то время, как участие Шона Бина в дополнительной серии не вызывает сомнений, причастность другого актера Джейсона Момоа к этой работе остается под вопросом для широкой публики. Однако он был замечен в столице Северной Ирландии во время создания эпизода, что дает поклонникам основания полагать, что его тоже задействовали в съёмочном процессе.
Трансляция отдельной серии «Игры престолов» по телевидению не входит в планы НВО. Она будет включен в антологию всех сезонов кинопроекта, которую аудитория сможет увидеть в следующем году, но уже после завершения сериала.
По сведениям зарубежного издания Entertainment Weekly, съемки эпизода были проведены в текущем году в ирландской столице Белфасте. В то время, как участие Шона Бина в дополнительной серии не вызывает сомнений, причастность другого актера Джейсона Момоа к этой работе остается под вопросом для широкой публики. Однако он был замечен в столице Северной Ирландии во время создания эпизода, что дает поклонникам основания полагать, что его тоже задействовали в съёмочном процессе.
Трансляция отдельной серии «Игры престолов» по телевидению не входит в планы НВО. Она будет включен в антологию всех сезонов кинопроекта, которую аудитория сможет увидеть в следующем году, но уже после завершения сериала.
Культура / Главные новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 13:31