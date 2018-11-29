Компания НВО выпустила серию "Игры престолов" с персонажами из предыдущих сезонов





По сведениям зарубежного издания Entertainment Weekly, съемки эпизода были проведены в текущем году в ирландской столице Белфасте. В то время, как участие Шона Бина в дополнительной серии не вызывает сомнений, причастность другого актера Джейсона Момоа к этой работе остается под вопросом для широкой публики. Однако он был замечен в столице Северной Ирландии во время создания эпизода, что дает поклонникам основания полагать, что его тоже задействовали в съёмочном процессе.Трансляция отдельной серии «Игры престолов» по телевидению не входит в планы НВО. Она будет включен в антологию всех сезонов кинопроекта, которую аудитория сможет увидеть в следующем году, но уже после завершения сериала.