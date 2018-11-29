"Так получилось, я стал дедом": Стас Костюшкин рассказал о пополнении в его семье

"Мой Олаф - Джек Рассел терьер. От него есть прекрасные девчули. Если хотите породниться, пишите", - сообщил артист подписчикам.

Любящий разыгрывать своих подписчиков Костюшкин удивил пользователей Instagram заявлением о пополнении в семействе. Зная о троих детях певца, включая 15-летнего Мартина, читатели не поверили, что подросток действительно мог сделать отца дедом. Однако исполнитель развеял сомнения, показав пару щенят, которых принёс его терьер Олаф. Костюшкин настолько любит собаку, что зовёт её своим сыном и мечтает отдать новорождённых в руки хороших хозяев.Напомним, что у самого Костюшкина есть трое подрастающих отпрысков. В первом браке с пианисткой Марианной экс-солист "Чай вдвоём" детей не завёл, однако следующая жена Ольга подарила супругу Мартина. Третья избранница Юлия родила от мужа сыновей Мирона и Богдана, которые часто появляются в блоге звёздного отца.