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Британские исследователи предложили ввести новые трудовые нормы и права для опекунов
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Британские исследователи предложили ввести новые трудовые нормы и права для опекунов

Британские исследователи предложили правительству ввести новые трудовые нормы и права для официальных опекунов. Эксперты утверждают, что на сегодняшний день люди вынуждены переходить на менее оплачиваемую работу из-за необходимости уделять больше времени родственнику, ребёнку или другому лицу, требующему постоянного ухода.

Британские исследователи предложили ввести новые трудовые нормы и права для опекунов


В Британии группа экспертов провела новое исследование, собрав имеющиеся отчётные данные не только индивидуальных лиц, но и благотворительных организаций, и предложила правительству рассмотреть возможность введения новых трудовых норм и правил для официальных опекунов. Оказалось, что в последние несколько лет количество лиц, ухаживающих за детьми и больными родственниками резко выросло, но официально оформляют опекунство лишь некоторые, та как данная процедура не особо влияет на упрощение их жизни. Как результат, большинство таких людей вынуждены покидать хорошо оплачиваемую работу и устраиваться туда, где предлагают более подходящий график. Из-за этого среди указанной категории британского населения увеличивается показатель бедности, та как расходы по уходу зачастую равны или превышают возможный заработок.

Исследователи, опираясь на полученные данные, предлагают правительству обратить внимание на сложившуюся проблему и рассмотреть возможность введения особых трудовых норм для лиц, являющихся официальными опекунами, чтобы те не только имели возможность уделять достаточно времени родственнику, но и не теряли при этом рабочее место и достаточную заработную плату.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:11

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