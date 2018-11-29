АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Британские исследователи предложили ввести новые трудовые нормы и права для опекунов
EUR 75.52 USD 66.94
Курс валют на 29.11.2018

«Дом-2»: Непрофессиональный косметолог испортил внешний вид Ольги Сударкиной

Одна из самых скандальных участниц реалити-шоу «Дом-2» Ольга Сударкина показала, что с ней сделал непрофессиональный косметолог.

Не секрет, что Ольга довольно долго находилась на Сейшельских островах, однако девушка не смешила возвращаться на Поляну. Чему, впрочем, не приходится удивляться, ведь в Москве Сударкиной пришлось бы лицом к лицу встретиться с изуродованной Натальей Игруновой. И, судя по всему, перспектива в очередной раз выяснять отношения с пострадавшей блондинкой Олю вовсе не радовала.

«Дом-2»: Непрофессиональный косметолог испортил внешний вид Ольги Сударкиной

Только вот сейчас и Сударкина не может похвастаться внешним видом. Оказывается, что на данный момент под глазом у Ольги красуется большой синяк. А появился у участницы «Дома-2» он не в результате очередной драки, как могли бы подумать телезрители шоу. Выяснилось, что девушка просто стала жертвой непрофессионального косметолога.

По словам Ольги, во время одной из процедур этот «горе косметолог» попал ей прямо в капилляр, из-за чего сразу же под глазом появилась гематома. В итоге красоваться с синяком Сударкиной придется еще несколько недель. Саму участницу такой расклад событий очень расстраивает, ведь ей крайне важно то, как она выглядит.

«Дом-2»: Непрофессиональный косметолог испортил внешний вид Ольги Сударкиной

«Я была у косметолога, который должен был мне откорректировать носослезную борозду. В итоге врач попал в капилляр после чего образовался синяк. Теперь мне придется как минимум 2 недели ходить с гематомой» - заявила Сударкина в прямом эфире.

Нужно отметить, что желающих как-то пожалеть участницу «Дома-2» не оказалось. Оказывается, что многих пользователей до сих пор тревожит история связанная с дракой Сударкиной и Игруновой. По словам зрителей, Ольга обязана понести наказание.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нина Гребешкова рассказала о Леониде Гайдае и
Светлана Лобода рассказала, почему скрывает имя
Екатерина Волкова из "Ворониных" опровергла слухи
Британские исследователи предложили ввести новые
Россияне разозлились на «Первый канал»,
В Новосибирской области ученицу с голубыми
Названа причина отсутствия волос на ладонях и
Пятилетний чеченец Рахим Куриев установил новый
Потеряла ключи: В Вирджинии мусорный пресс едва
Анфиса Чехова в Instagram рассказала об обидных
Квентин Тарантино женился на молодой модели
Звезду «Дома-2» Дарью Пынзарь раскритиковали за
Vivo собирается представить новый смартфон Vivo
Анна Семенович в Instagram показала пикантный
В Калифорнии бизнесмен раздал 1 млн долларов
«Дом-2»: Непрофессиональный косметолог испортил
Ученые изучили результаты неудачных операций по
Мария Максакова рассказала о пытавшемся её
Телескоп TESS нашел новый горячий юпитер возле
Ксения Бородина призналась, что разместила
Елену Малышеву обвиняют в завышенных ценах на
Олег Газманов совершил прыжок на сцене «Крокус
«Дом-2»: Роза Максимова призналась, что провела
В Новой Зеландии нашли останки загадочного
Анастасия Ендальцева и Алиана Устиненко во время
Россию назвали лидером в Европе по
Ксения Бородина продолжает зарабатывать на легкой
Дарья Пынзарь рассказала о преимуществах
СМИ: Дмитрий Шепелев съехался с новой возлюбленной
Omega выпустила часы с задней стенкой в виде
Просмотреть все новости