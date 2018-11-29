«Дом-2»: Непрофессиональный косметолог испортил внешний вид Ольги Сударкиной

«Я была у косметолога, который должен был мне откорректировать носослезную борозду. В итоге врач попал в капилляр после чего образовался синяк. Теперь мне придется как минимум 2 недели ходить с гематомой» - заявила Сударкина в прямом эфире.





Не секрет, что Ольга довольно долго находилась на Сейшельских островах, однако девушка не смешила возвращаться на Поляну. Чему, впрочем, не приходится удивляться, ведь в Москве Сударкиной пришлось бы лицом к лицу встретиться с изуродованной Натальей Игруновой. И, судя по всему, перспектива в очередной раз выяснять отношения с пострадавшей блондинкой Олю вовсе не радовала.Только вот сейчас и Сударкина не может похвастаться внешним видом. Оказывается, что на данный момент под глазом у Ольги красуется большой синяк. А появился у участницы «Дома-2» он не в результате очередной драки, как могли бы подумать телезрители шоу. Выяснилось, что девушка просто стала жертвой непрофессионального косметолога.По словам Ольги, во время одной из процедур этот «горе косметолог» попал ей прямо в капилляр, из-за чего сразу же под глазом появилась гематома. В итоге красоваться с синяком Сударкиной придется еще несколько недель. Саму участницу такой расклад событий очень расстраивает, ведь ей крайне важно то, как она выглядит.Нужно отметить, что желающих как-то пожалеть участницу «Дома-2» не оказалось. Оказывается, что многих пользователей до сих пор тревожит история связанная с дракой Сударкиной и Игруновой. По словам зрителей, Ольга обязана понести наказание.