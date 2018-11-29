«Дом-2»: Непрофессиональный косметолог испортил внешний вид Ольги Сударкиной
Одна из самых скандальных участниц реалити-шоу «Дом-2» Ольга Сударкина показала, что с ней сделал непрофессиональный косметолог.
Не секрет, что Ольга довольно долго находилась на Сейшельских островах, однако девушка не смешила возвращаться на Поляну. Чему, впрочем, не приходится удивляться, ведь в Москве Сударкиной пришлось бы лицом к лицу встретиться с изуродованной Натальей Игруновой. И, судя по всему, перспектива в очередной раз выяснять отношения с пострадавшей блондинкой Олю вовсе не радовала.
Только вот сейчас и Сударкина не может похвастаться внешним видом. Оказывается, что на данный момент под глазом у Ольги красуется большой синяк. А появился у участницы «Дома-2» он не в результате очередной драки, как могли бы подумать телезрители шоу. Выяснилось, что девушка просто стала жертвой непрофессионального косметолога.
По словам Ольги, во время одной из процедур этот «горе косметолог» попал ей прямо в капилляр, из-за чего сразу же под глазом появилась гематома. В итоге красоваться с синяком Сударкиной придется еще несколько недель. Саму участницу такой расклад событий очень расстраивает, ведь ей крайне важно то, как она выглядит.
Нужно отметить, что желающих как-то пожалеть участницу «Дома-2» не оказалось. Оказывается, что многих пользователей до сих пор тревожит история связанная с дракой Сударкиной и Игруновой. По словам зрителей, Ольга обязана понести наказание.
Не секрет, что Ольга довольно долго находилась на Сейшельских островах, однако девушка не смешила возвращаться на Поляну. Чему, впрочем, не приходится удивляться, ведь в Москве Сударкиной пришлось бы лицом к лицу встретиться с изуродованной Натальей Игруновой. И, судя по всему, перспектива в очередной раз выяснять отношения с пострадавшей блондинкой Олю вовсе не радовала.
Только вот сейчас и Сударкина не может похвастаться внешним видом. Оказывается, что на данный момент под глазом у Ольги красуется большой синяк. А появился у участницы «Дома-2» он не в результате очередной драки, как могли бы подумать телезрители шоу. Выяснилось, что девушка просто стала жертвой непрофессионального косметолога.
По словам Ольги, во время одной из процедур этот «горе косметолог» попал ей прямо в капилляр, из-за чего сразу же под глазом появилась гематома. В итоге красоваться с синяком Сударкиной придется еще несколько недель. Саму участницу такой расклад событий очень расстраивает, ведь ей крайне важно то, как она выглядит.
«Я была у косметолога, который должен был мне откорректировать носослезную борозду. В итоге врач попал в капилляр после чего образовался синяк. Теперь мне придется как минимум 2 недели ходить с гематомой» - заявила Сударкина в прямом эфире.
Нужно отметить, что желающих как-то пожалеть участницу «Дома-2» не оказалось. Оказывается, что многих пользователей до сих пор тревожит история связанная с дракой Сударкиной и Игруновой. По словам зрителей, Ольга обязана понести наказание.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:14