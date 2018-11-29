В Новой Зеландии нашли останки загадочного существа





Новозеландка рассказывает, что обнаружила засушенное тело во время уборки пляжа после шторма. Сперва она посчитала, что перед ней полиэтиленовая пленка, но после рассмотрения поближе стала думать, что это внеземной пришелец, настолько необычно он выглядел. На опубликованных фотографиях в социальной сети можно увидеть скелет с длинным хвостом и двумя отростками по бокам, на крыльях есть когти, а в пасти острые зубы. В комментариях некоторые пользователи написали, что это не загадочное существо, а обычный скат.Их версию подтвердили ихтиологи. Они заявили, что это действительно самец ската из вида Dipturus nasutus ромбовые скаты. Длина рыбы составляет до одного метра и водятся они в Индийском и Тихом океане. Зоозащитники относят данного ската к вымирающим видам.