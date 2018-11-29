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Самые бедные знаменитости современного Голливуда

Звезды не всегда могут сохранить и приумножить свое богатство. Ниже представлены знаменитости Голливуда, спустившие свое состояние и ставшие самыми бедными.
Самые бедные знаменитости современного Голливуда

Майк Тайсон
На пике карьеры состояние боксера оценивалось в 300 млн долларов, но из-за финансовой безграмотности Тайсон потерял 299 млн долларов. Спортсмен совершал необдуманные покупки, например, стал владельцем тигра.
Самые бедные знаменитости современного Голливуда

Памела Андерсон
Звезду Playboy нельзя назвать владелицей многомиллионного состояние. На счету злостной должницы по налогам всего 5 млн долларов. Материально помог Андерсон покойный Сэм Саймон, подаривший актрисе кольцо, которое оценивается в 800 тыс. долларов.
Самые бедные знаменитости современного Голливуда

Канье Уэст
Рэпер признался, что у него нет 145 млн долларов, о которых говорят СМИ. Уэст даже обратился к Марку Цукербергу с просьбой пожертвовать ему 1 млрд долларов. Такая финансовая помощь помогла бы супругу Ким Кардашьян выплатить долги в размере 53 млн долларов и встать на ноги.
Самые бедные знаменитости современного Голливуда

Аллен Айверсон
Баскетболист за 15 сезонов заработал 154 млн долларов, но не следил за состоянием, тратя после ухода из спорта по 30 тыс. долларов в месяц. Ипотечные кредиты, развлечения и страсть к новой одежде разорили Айверсона.
Самые бедные знаменитости современного Голливуда

Никки Блонски
Работа в картине «Лак для волос» сулила актрисе восхождение по карьерной лестнице. По непонятной причине Блонкски не воспользовалась талантом и стала бедным парикмахером.
Самые бедные знаменитости современного Голливуда

50 Cent
На пике славы состояние музыканта достигало 50 млн долларов. После суда по делу об использовании чужого секс-видео 50 Cent выплатил компенсацию в размере 6 млн долларов. Оставшиеся деньги ушли на погашение долгов, поэтому рэпер остался ни с чем.
Самые бедные знаменитости современного Голливуда

Деннис Родман
Играя в NBA, Родман ежегодно зарабатывал по 29 млн долларов. В 2012 году бывшая супруга через суд добилась, чтобы знаменитость выплатил на содержание ребенка 800 тыс. долларов, но уже тогда адвокаты объявили о его банкротстве.
Самые бедные знаменитости современного Голливуда

Крис Такер
Актер хорошо заработал на фильмах «Пятница», «Час пик» и других популярных картинах. За участие в третьей части «Час пика» продюсеры обещали Такеру 25 млн долларов. Что случилось с состоянием голливудской звезды неизвестно, поскольку четыре года назад его обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 14,5 млн долларов.
Самые бедные знаменитости современного Голливуда

Николас Кейдж
За 15 лет актер снялся в десятках фильмах и получил 150 млн долларов. Успех вскружил актеру голову, и он начал скупать ненужные вещи – остров или голову динозавров. С частью недвижимости звезде пришлось расстаться из-за проблем с налоговой, поэтому сейчас на его счетах всего 18 млн долларов.
Самые бедные знаменитости современного Голливуда

Джонатан Госслин
Бывший сотрудник IT-компании решил посвятить себя кино. 108-серийный сериал принес Госслину 2,5 млн долларов. После окончания съемок брак восходящей звезды с Кейт Госслин распался, а деньги стали «таять» на глазах. Сейчас знаменитость работает диджеем. Его доход не превышает 100 тыс. долларов.
Самые бедные знаменитости современного Голливуда

Кейт Госслин
Многодетная мать успевает растить 8 детей, писать книги, сниматься в шоу. Материальное состояние актрисы могло улучшиться, но все надежды рухнули, когда миллионер Джефф Прескотт променял ее на молоденькую красотку.
Самые бедные знаменитости современного Голливуда

Гэри Бьюзи
За свою карьеру номинант на «Оскар» мог хорошо приумножить свое состояние, но на его счету оказалось всего 50 тыс. долларов. Остальные средства пошли на уплату налогов и долга перед неназванным медучреждением.
Самые бедные знаменитости современного Голливуда

Тони Данца
Знаменитая актриса ни с того ни с сего стала учителем. Состояние в 40 млн долларов позволяло ей не работать до конца жизни, но Данца захотела посвятить себя детям.
Самые бедные знаменитости современного Голливуда

Тереза Джудиче
Звезда «Отчаянных домохозяек» вместе с супругом сидела в тюрьме. На время нового шоу Джудиче отпускали на свободу, но она не смогла вернуться к прежней роскошной жизни и отвоевать арестованный банком особняк.
Самые бедные знаменитости современного Голливуда

Как показывает практика, звезд-транжир в Голливуде оказалось не мало. Тем не менее они имеют право распоряжаться своими деньгами как пожелают.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 22:22

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