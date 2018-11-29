Певица Ханна подарила дорогую инвалидную коляску ребенку с ДЦП

Суть конкурса, объявленного Ханной, заключалась в том, что почитателям нужно было в комментариях к ее посту написать о своих мечтах. Когда запись набрала бы 300 тысяч симпатий, звезда определила бы троих победителей и преподнесла им подарки, соответствующие их пожеланиям.Однако Ханна не смогла не обратить внимание на историю жительницы Челябинска с непростой судьбой. Женщина по имени Хаза в одиночку растит ребенка с ДЦП. Мальчика зовут Руслан. По словам матери, сейчас ее сыну 4 года, причиной его болезни стала врачебная ошибка. Челябинка рассказала, что Руслан нуждается в специальной инвалидной коляске, которая стоит очень дорого, а все ее денежные средства уходят на лечение. Она не стала скрывать, что государство выделило ребенку средство передвижения, однако его технические характеристики оказались очень простым и не подошли Руслану по состоянию здоровья. Хаза назвала свое обращение к знаменитости не капризом, а мольбой о помощи.Творческий коллектив Ханны выяснил, какая именно коляска необходима маленькому челябинцу и уже отправили ее по адресу. Мама Руслана от всей души поблагодарила звезду за такую помощь и пожелала ей и ее родным здоровья.