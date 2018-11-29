АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей
EUR 75.52 USD 66.94
Курс валют на 29.11.2018

Певица Ханна подарила дорогую инвалидную коляску ребенку с ДЦП

27 ноября исполнительница Ханна объявила на своей странице в сети Instagram о начале конкурса среди фолловеров, а в качестве награды победителям она пообещала исполнить их заветные желания. Однако спустя лишь день она досрочно прекратила конкурс, сообщив, что победитель и его приз уже определены. Певица подарила дорогую инвалидную коляску матери-одиночке, воспитывающей сына с ДЦП.

Певица Ханна подарила дорогую инвалидную коляску ребенку с ДЦП

Суть конкурса, объявленного Ханной, заключалась в том, что почитателям нужно было в комментариях к ее посту написать о своих мечтах. Когда запись набрала бы 300 тысяч симпатий, звезда определила бы троих победителей и преподнесла им подарки, соответствующие их пожеланиям.

Однако Ханна не смогла не обратить внимание на историю жительницы Челябинска с непростой судьбой. Женщина по имени Хаза в одиночку растит ребенка с ДЦП. Мальчика зовут Руслан. По словам матери, сейчас ее сыну 4 года, причиной его болезни стала врачебная ошибка. Челябинка рассказала, что Руслан нуждается в специальной инвалидной коляске, которая стоит очень дорого, а все ее денежные средства уходят на лечение. Она не стала скрывать, что государство выделило ребенку средство передвижения, однако его технические характеристики оказались очень простым и не подошли Руслану по состоянию здоровья. Хаза назвала свое обращение к знаменитости не капризом, а мольбой о помощи.

Творческий коллектив Ханны выяснил, какая именно коляска необходима маленькому челябинцу и уже отправили ее по адресу. Мама Руслана от всей души поблагодарила звезду за такую помощь и пожелала ей и ее родным здоровья.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Группа Serebro в своем нынешнем составе объявила
Бывший бойфренд Ольги Бузовой Тимофей Майоров
Ученые пересмотрели механизм формирования
Анатолий Гущин рассказал журналистам о своей
Ученые обнаружили не имеющую матери пчелу, у
Ольга Бузова заставила Ксению Бородину
Певица Ханна подарила дорогую инвалидную коляску
Жена солиста группы «Доктор Ватсон» узнала, что
Археологи обнаружили в шотландском аббатстве
Ученые: Некоторые виды специй негативно влияют на
Мама Ольги Бузовой рассказала, как у её дочки во
Алена Водонаева откровенно рассказала об
Ученые рассказали, как регулярное потребление
Бюджетный смартфон Blu Vivo XL4 наделили емким
В России внедорожники реализованы на сумму больше
«Яндекс» в Лас-Вегасе планирует представить
В Audi представили прототип летающего такси
Mitsubishi Eclipse Cross назвали лучшим среди
Эксперты озвучили ТОП-5 причин купить внедорожник
Специалисты Ferrari создали уникальный спайдер
Психолог Алексей Рощин нашел у Филиппа Киркорова
Поклонники не узнали звезду «Бедной Насти» Анну
Эксперты назвали неожиданные способы
Ученые: Пение помогает детям со слуховыми
Alice In Chains впервые выступит в России
Ученые назвали 7 компонентов, останавливающих
Ксения Собчак пришла на презентацию в платье от
Новый смартфон Realme U1 получил 25 Мп
В Москве разработали рацион для космонавтов
Светлана Лобода показала фанатам в Instagram
Просмотреть все новости