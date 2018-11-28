Ученые: Пение помогает детям со слуховыми аппаратами лучше слышать





Ученые отмечают, что на фоне сильного шума проблемы в распознавании речи могут возникать у пожилых и слабослышащих людей, в том числе и детей. С улучшением уровня музыкального мастерства улучшается и данная способность. Это связано с тем, что в головном мозге налаживаются функциональные связи, которые отвечают за работу выборочного внимания во время восприятия звуковой информации.В исследовании финских ученых из университета в Хельсинки (University of Helsinki) принял участие 21 ребенок с проблемами слуха в возрасте от 4 до 13 лет. Все добровольцы использовали слуховой имплант на одно ухо. В контрольной группе также были 22 мальчика и девочки с нормальным слухом, которые совпадали по возрастным показателям с участниками первой. Первую группу разделили на две подгруппы на основании того, поют ли они на любительском уровне.В первом эксперименте детям показывали картинки и произносили слова. Ребята должны были выбрать то изображение, которое соответствует услышанному. Во второй части опыта детям включали музыкальные отрывки на разных инструментах.По результатам выяснилось, что мальчики и девочки из второй подгруппы лучше разбирали звуки. Ученые отмечают, что слабослышащим людям необходимо заниматься музыкой и пением, несмотря на все сложности. Они намерены продолжить исследования в данном направлении, поскольку не уверены в причинно-следственной связи.