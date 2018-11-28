Ученые назвали 7 компонентов, останавливающих выпадение волос





Женщины из стран Азии могут похвастаться красивыми волосами благодаря употреблению куриных бедер. Следующий компонент это водорастворимый витамин В (биотин). Его можно найти в большинстве масок для волос. Если в организме женщины его недостаточно, то волосы могут стать сухими и ломаться. В рацион стоит включить больше молока, яичного желтка и твердого сыра, поскольку в этих продуктах содержится витамин В5 (пантотеновая кислота). Этот витамин представляет собой строительные кирпичи в виде кератина, помогающего волосам и коже становиться крепче.Витамины А, Е и С очень важны для здоровья растительности. Витамин А укрепляют луковицу волоса и регулирует обмен веществ в сальных железах кожи головы, витамин Е способствует увлажнению кожи изнутри, поскольку он увеличивает приток крови, а витамин С поможет железу правильно усвоиться. Ведь это важно для общего здоровья волос. Также важную роль играют аскорбиновая кислота и фолиевая кислота. Первая укрепит стенки сосудов, что позволит крови быстрее добраться до нужного места, а вторая поможет организму воспроизвести много новых клеток, которые улучшат рост шевелюры.