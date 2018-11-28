АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей
EUR 75.62 USD 66.78
Курс валют на 28.11.2018

Уфологи назвали очередную дату конца света

Международная группа уфологов назвала очередную дату конца света с точностью до минуты. По их мнению, человечеству осталось жить совсем недолго.

Уфологи назвали очередную дату конца света


При своих расчетах уфологи ориентировались на данные астрономов, которые заявили, что в Солнечную систему вошел гигантский объект, который способен уничтожить несколько планет, в том числе и Землю. Конспирологи сразу же высказались, что речь идет о мифологической планете Нибиру. По словам уфологов, объект уже сделал один полный оборот по орбите вокруг Солнца и теперь заходит на второй круг. Во время приближению к светилу Нибиру может сдетонировать, а это приведет к масштабным катаклизмам и уничтожит Землю.

По итогам расчетов конспирологи назвали новую дату апокалипсиса. Они отметили, что эти же данные можно найти в трудах Нострадамуса и Ванги. По их данным конец света произойдет уже в следующем месяце 16 декабря в период времени между 18:15 и 18:37 по московскому времени.

Некоторые эксперты сразу же вспомнили историю 2012 года, когда согласно подсчетам Майя должен был произойти апокалипсис, но никаких катаклизмов тогда не произошло.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Порошина перед родами уехала из России
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных
Уфологи назвали очередную дату конца света
С Ани Лорак сползло платье во время съёмок клипа
Наталья Штурм на пляже топлес показала пародию на
Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на
Ученые рассказали о потенциально опасной
"Честно, это фотошоп": Навка оправдалась за
Лариса Копенкина показала в Instagram наряженную
Семья Рапунцелей на проекте Дом-2 зарабатывает
Австралийский бык Никерс стал знаменитым из-за
Эксперты проекта «Трезвая Россия» назвали самые
Ученые: Фотосинтез появился на планете раньше,
Уральские купцы могли принести в Европу пандемию
Клава Кока заинтриговала фанатов в Instagram фото
Олег Кононов попросил закончить обсуждение темы
Apple увеличила скидку на смартфоны iPhone XS и
Ученые назвали алкогольные напитки, опасные для
Андрей Макаревич возобновил кулинарное шоу «Смак»
Серийное производство внедорожников проекта
Проглотившие детали LEGO педиатры проверили
Новый кроссовер Zotye Т700 появится в России к
Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео со
Ученые сделали предметы невидимыми
Эксперты рассказали о главных симптомах высокого
Ксения Лаврова-Глинка в эфире "Судьба человека"
Ариана Гранде стала блондинкой
Бузова продолжает покорять мир, а Тарасов вовсю
Элтон Джон отменил концерт в США за 20 минут до
В Санкт-Петебурге установили размер минимальной
Просмотреть все новости