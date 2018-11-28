Уфологи назвали очередную дату конца света





При своих расчетах уфологи ориентировались на данные астрономов, которые заявили, что в Солнечную систему вошел гигантский объект, который способен уничтожить несколько планет, в том числе и Землю. Конспирологи сразу же высказались, что речь идет о мифологической планете Нибиру. По словам уфологов, объект уже сделал один полный оборот по орбите вокруг Солнца и теперь заходит на второй круг. Во время приближению к светилу Нибиру может сдетонировать, а это приведет к масштабным катаклизмам и уничтожит Землю.По итогам расчетов конспирологи назвали новую дату апокалипсиса. Они отметили, что эти же данные можно найти в трудах Нострадамуса и Ванги. По их данным конец света произойдет уже в следующем месяце 16 декабря в период времени между 18:15 и 18:37 по московскому времени.Некоторые эксперты сразу же вспомнили историю 2012 года, когда согласно подсчетам Майя должен был произойти апокалипсис, но никаких катаклизмов тогда не произошло.