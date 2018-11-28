Уфологи назвали очередную дату конца света
Международная группа уфологов назвала очередную дату конца света с точностью до минуты. По их мнению, человечеству осталось жить совсем недолго.
При своих расчетах уфологи ориентировались на данные астрономов, которые заявили, что в Солнечную систему вошел гигантский объект, который способен уничтожить несколько планет, в том числе и Землю. Конспирологи сразу же высказались, что речь идет о мифологической планете Нибиру. По словам уфологов, объект уже сделал один полный оборот по орбите вокруг Солнца и теперь заходит на второй круг. Во время приближению к светилу Нибиру может сдетонировать, а это приведет к масштабным катаклизмам и уничтожит Землю.
По итогам расчетов конспирологи назвали новую дату апокалипсиса. Они отметили, что эти же данные можно найти в трудах Нострадамуса и Ванги. По их данным конец света произойдет уже в следующем месяце 16 декабря в период времени между 18:15 и 18:37 по московскому времени.
Некоторые эксперты сразу же вспомнили историю 2012 года, когда согласно подсчетам Майя должен был произойти апокалипсис, но никаких катаклизмов тогда не произошло.
При своих расчетах уфологи ориентировались на данные астрономов, которые заявили, что в Солнечную систему вошел гигантский объект, который способен уничтожить несколько планет, в том числе и Землю. Конспирологи сразу же высказались, что речь идет о мифологической планете Нибиру. По словам уфологов, объект уже сделал один полный оборот по орбите вокруг Солнца и теперь заходит на второй круг. Во время приближению к светилу Нибиру может сдетонировать, а это приведет к масштабным катаклизмам и уничтожит Землю.
По итогам расчетов конспирологи назвали новую дату апокалипсиса. Они отметили, что эти же данные можно найти в трудах Нострадамуса и Ванги. По их данным конец света произойдет уже в следующем месяце 16 декабря в период времени между 18:15 и 18:37 по московскому времени.
Некоторые эксперты сразу же вспомнили историю 2012 года, когда согласно подсчетам Майя должен был произойти апокалипсис, но никаких катаклизмов тогда не произошло.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:08