В Санкт-Петебурге установили размер минимальной заработной платы
В Санкт-Петербурге в рамках XI Международного инвестфорума установили размер минимальной заработной платы на территории Северной столице. Теперь уровень зарплаты работников не должен быть ниже, чем 18 тысяч рублей.
Таким образом показатель в Петербурге почти в два раза превышает уровень МРОТ по России, который с 1 января составляет 9489 рублей. Соглашение в Санкт-Петербурге было подписано и.о.губернатора города Александром Бегловым, зампредом Совета Федерации Андреем Турчаком и Владимиром Дербиным из Федерации профсоюзов города. Дербин в комментарии «ПолитЭксперту» заявил, что работа над документом велась около полугода и были согласованы около 170 пунктов. Александр Беглов отмечает, что средства на повышение зарплат были найдены благодаря оптимизации бюджета во втором чтении.
В администрации Санкт-Петербурга отметили, что по сравнению с прошлым годом показатель увеличится практически на 1 тысячу рублей или шесть процентов. Также в соглашении оговорена тарифная ставка для сотрудников первого разряда, которая не должна быть ниже 13,5 тысяч рублей.
Эксперты отмечают, что это самые высокие цифры по стране после Москвы, где минимум зафиксирован на уровне 18,7 тысяч рублей.
Таким образом показатель в Петербурге почти в два раза превышает уровень МРОТ по России, который с 1 января составляет 9489 рублей. Соглашение в Санкт-Петербурге было подписано и.о.губернатора города Александром Бегловым, зампредом Совета Федерации Андреем Турчаком и Владимиром Дербиным из Федерации профсоюзов города. Дербин в комментарии «ПолитЭксперту» заявил, что работа над документом велась около полугода и были согласованы около 170 пунктов. Александр Беглов отмечает, что средства на повышение зарплат были найдены благодаря оптимизации бюджета во втором чтении.
В администрации Санкт-Петербурга отметили, что по сравнению с прошлым годом показатель увеличится практически на 1 тысячу рублей или шесть процентов. Также в соглашении оговорена тарифная ставка для сотрудников первого разряда, которая не должна быть ниже 13,5 тысяч рублей.
Эксперты отмечают, что это самые высокие цифры по стране после Москвы, где минимум зафиксирован на уровне 18,7 тысяч рублей.
Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:03