Исследование: Изменение климата снижает питательные свойства устриц





Группа учёных из Университета Плимута в Великобритании в новом исследовании проверила, как и в какой степени влияет на питательные свойства устриц изменение климата. Объектом изучения стали два вида: тихоокеанская устрица и нативная плоская. Сравнение полученных результатов с показателями, определёнными ранее, позволило понять, что перепады температуры, а также кислотность воды в океане негативно отражается на пищевой ценности молюсков — снижается уровень белков, липидов и углеводов. Кроме того, организмы отдельных представителей видов оказались насыщены осадком меди, что в дальнейшем может сделать потребление устриц в пищу не только бесполезным, но и опасным.Также учёным удалось выяснить, что изменение климата действительно снижает питательные свойства устриц, изменяет их минеральный состав и практически сводит пользу от их поедания к нулю, но вкус при этом не изменяется. В настоящий момент тихоокеанские устрицы составляют примерно 90% всего британского производства молюсков, но так как они наиболее восприимчивы к колебаниям климатических условий, заменой этому виду может стать нативная плоская устрица, организм которой более устойчив к глобальным переменам окружающей среды.