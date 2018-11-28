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Биологи нашли превращающих пауков в "зомби" ос- наездников

Биологи изучили ос-наездников, превращающих пауков Эквадора в "зомби". Жертвы насекомых строят им жилище, превращаясь в носителей для личинок.
Биологи нашли превращающих пауков в "зомби" ос- наездников

Учёные заинтересовались видом Anelosimus eximius, который проживает в Южной Америке. Пауки отличаются социальным поведением и собираются в колонии до нескольких тысяч животных, вместе плетя огромные сети на десятки квадратных метров. Такая сплочённость позволяет хищникам охотиться в джунглях не только на мух и комаров, но также на маленьких птиц, входящих в их рацион.

Однако в колонии могут присутствовать несколько "отшельников", которые не работают с группой, а занимаются своими сооружениями. Такие особи живут в коконе, который сплетают себе в листве. Когда биологи долгое время стали наблюдать за странными пауками, в жилище прилетели осы-наездники, чтобы поселиться там.

Тактикой насекомого является нападение на Anelosimus eximius с тем, чтобы отложить на его теле яйца. После этого родившиеся личинки ос приникают в паука, как паразиты. Постепенно развиваясь, будущие наездники контролируют действия своего носителя, превращая его в "зомби".

Как объясняет биолог Фернандес-Фурнье, построивший гнездо паук в конце концов погибает. Ранее наука не знала о подобной особенности ос, а "зомбирование" паукообразных в природе не встречалось.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:26

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