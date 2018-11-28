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Пассажир самолета запечатлел на камеру полет НЛО над Нью-Йорком

Сотрудники Mufon получили материалы, присланные свидетелем события из США. Пассажир самолета запечатлел на камеру полет НЛО над Нью-Йорком, а также был напуган внушительными размерами объекта.
Пассажир самолета запечатлел на камеру полет НЛО над Нью-Йорком

Автор сюжета опубликовал видео в Сети, отметив, что впервые столкнулся с таким зрелищем. Необычный корабль пришельцев имел форму летающей тарелки, а также не собирался скрываться от глаз людей, наблюдающих за его маневрами в небе.

Пока исследователи проверяют информацию, чтобы выяснить намерения внеземных гостей. Раньше жители города тоже были испуганы внешним видом НЛО, напоминающим огромную металлическую бабочку.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:54

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