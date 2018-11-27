Медики рассказали о пользе чёрного перца для профилактике рака





За остроту данной пряности отвечает алкалоид пиперин, и именно он снижает риск возникновения онкологии, а в сочетании с куркумой этот эффект усиливается вдвое. Кроме того, в чёрном перце содержатся витамины A и C, а также антиоксиданты каротиноид и флавоноид. Специя улучшает пищеварение, а в сезон ОРВИ минимизирует риск заболеть.Чёрный перец, как и любая острая специя, противопоказан людям с диагнозами язва желудка, гипертония, анемия; при патологиях мочеполовой системы, при наличии аллергии, а также беременным и женщинам во время кормления грудью. Пряность с целью профилактики болезней лучше всего употреблять с мёдом или добавлять в чай.