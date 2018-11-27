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Татьяна Ларина в новом сезоне шоу "Дневник экстрасенса" намерена драться и побеждать

Татьяна Ларина накануне премьеры очередного сезона шоу "Дневник экстрасенса" рассказала о своём перевоплощении. Звезда намерена драться и побеждать, удивляя всех фанатов.
Татьяна Ларина в новом сезоне шоу "Дневник экстрасенса" намерена драться и побеждать

Как известно, Татьяна Ларина решила вернуться в шоу "Дневник экстрасенса" и помочь его участницам обрести счастье и уверенность в себе. Экстрасенс предстанет перед зрителями в новом образе, но по её словам, это не сценическое перевоплощение, она действительно изменилась и стала другой. Недавние события в её жизни накалили её чувства, и способности к ясновидению стали ещё сильнее, кроме того, звезда укрепила и характер. По её словам, теперь она занимается единоборствами и может защитить как себя, так и своего ребёнка. Всё это позволит её буквально драться за женщин, доверившихся ей в эфире, и побеждать. Новые серии телевизионной передачи появятся в эфире 30 ноября.
Татьяна Ларина в новом сезоне шоу "Дневник экстрасенса" намерена драться и побеждать

Как известно, в сентябре Татьяна Ларина пережила личную драму, подобно тем, с какими обычно сталкиваются участницы её передачи. Она застала своего супруга в компании девушек и потребовала развод, но это сделать удалось лишь после нескольких попыток. Кроме того, стало известно, что супруг занимался рукоприкладством.



 
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ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:07

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