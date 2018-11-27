Ученые рассказали, как похудеть на работе с ненормированным графиком





Результаты исследования гарвардских ученых указывают на прямую связь между лишним весом и уровнем сахара в крови. В качестве примера профессий с ненормированным графиком специалисты назвали работу медсестер, вынужденных дежурить и по ночам.Согласно рекомендациям специалистов, в день следует выпивать, как минимум 2 л жидкости. В пище непременно должен содержаться белок, с которого и следует начинать питание. Есть ученые рекомендуют не чаще, чем через 5 часов после последнего приема пищи. Если между завтраком, обедом или ужином возникает чувство голода, то утолить его рекомендуется крекером с арахисовым маслом.Нежелательно смешивать разные белки (например, птицы и рыбы), так как организм не сможет с ними справиться. Лучшими продуктами для ночного перекуса станут сыр, орехи и крекеры. При этом на время похудения специалисты рекомендуют отказаться от молока. В завершении ученые порекомендовали почаще расслабляться во время работы.