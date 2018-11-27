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Учёные: В конце XXI века Европу и США затопит из-за последствий изменения климата

Сотрудники Университета Эксетера провели исследования и попытались установить, какие регионы планеты в будущем пострадают из-за изменения климата больше всего. Как оказалось, больше всего катаклизмы затронут Европу и США, а пик природных катастроф придётся на конец XXI века.
Учёные: В конце XXI века Европу и США затопит из-за последствий изменения климата

Группа научных работников провела исследования, стараясь определить, каких последствий стоит ждать, если люди не смогут остановить глобальное потепление. Нет сомнений, повышение температуры серьёзно повлияет на изменения климата, но до конца предсказать, чего именно ожидать, пока не удалось. Работая в этом направлении, специалисты под руководством Мэтта Хокрофта смогли определить некоторые факторы и отследить их возможный путь развития. Как оказалось, они готовы озвучить лишь неутешительный прогноз, так как вероятность развития негативного сценария очень велика.

По мнению исследователей, к концу XXI века Европу, и особенно США затопят цунами и другие природные явления подобных масштабов. К тому времени всё Северное полушарие окажется под их действием. При этом возрастёт не только сила, но и интенсивность ураганов. Точную цифру пока назвать нельзя, но опасные явления станут происходить как минимум в три раза чаще.



 
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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 17:07

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