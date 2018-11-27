Ученые уточнили время вымирания сибирского единорога





Сначала научные сотрудники полагали, что сибирские единороги исчезли порядка 200 тысяч лет тому назад. Исследования показали, что это событие произошло несколько позже. В частности, данные животные обитали на земле еще 36 тысяч лет назад и могли видеть предков современных людей.Установлено, что сибирские единороги не являлись близкими родственниками носорогам, но они имели общих прародителей. Примерно 40 миллионов лет тому назад произошло разделение ветвей родства.Еще недавно специалисты в области палеонтологии не могли похвастаться информацией об этих животных, поскольку отсутствовали их нормальные останки. Ученые нашли только несколько фрагментов скелетов. Установлено, что вес животных составлял 3,5 тонны.В рамках нового эксперимента исследователи собрали 23 костных образца и проанализировали их. Скорее всего, к вымиранию единорогов не имели отношения племена. Климат на Земле в то время часто менялся: зимы становились более холодными, а это могло привести к сокращению пастбищ.