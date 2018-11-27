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Ольга Бузова и ее экс-супруг Тарасов опубликовали одинаковые посты в Instagram

Бывшие супруги Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов, или как их называли «тарабузики», опубликовали в своих Instagram практически одинаковые посты о 63-летней модели Валентине Ясень, чем вызвали активное обсуждение среди подписчиков.

Так пользователи уверены, что Бузова до сих пор питает нежные чувства к Тарасову и потому внимательно изучает его жизнь в Instagram, а чтобы задеть бывшего любимого опубликовала практически идентичный пост о пожилой модели.

Ольга Бузова и ее экс-супруг Тарасов опубликовали одинаковые посты в Instagram

Разница по сути лишь в фотографиях, Ольга опубликовала свой снимок, а футболист проиллюстрировал пост фотографией Валентины Ясень.

Ольга Бузова и ее экс-супруг Тарасов опубликовали одинаковые посты в Instagram

Нужно напомнить, что в последнее время на странице Ольги Бузовой стали часто появляться публикации о добрых и талантливых людях, и у многих сложилось впечатление, что таким образом Бузова повторяет за Тарасовым, чтобы привлечь его внимание.

Ольга Бузова и ее экс-супруг Тарасов опубликовали одинаковые посты в Instagram



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:36

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