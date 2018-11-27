Ольга Бузова и ее экс-супруг Тарасов опубликовали одинаковые посты в Instagram





Так пользователи уверены, что Бузова до сих пор питает нежные чувства к Тарасову и потому внимательно изучает его жизнь в Instagram, а чтобы задеть бывшего любимого опубликовала практически идентичный пост о пожилой модели.Разница по сути лишь в фотографиях, Ольга опубликовала свой снимок, а футболист проиллюстрировал пост фотографией Валентины Ясень.Нужно напомнить, что в последнее время на странице Ольги Бузовой стали часто появляться публикации о добрых и талантливых людях, и у многих сложилось впечатление, что таким образом Бузова повторяет за Тарасовым, чтобы привлечь его внимание.