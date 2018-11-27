Уфологи: NASA уничтожило фотографии Сфинкса, Будды и креста на Марсе





Американское издание DailyStar передало находки нескольких уфологов, которые возмущены тем, как NASA подделывает фотографии, на которых в действительности были запечатлены доказательства существования марсианской цивилизации. Эксперт по космическим пришельцам Джозеф Уайт внимательно изучил кадры марсохода Curiosity. Независимый исследователей уверен, что космическое агентство грубо подделывает снимки, где ранее можно было видеть статуи Будды, Сфинкса и прочие религиозные символы.С Марса инопланетяне перенесли на Землю пирамиды майя и египтян, остатки которых можно встретить на Красной планете. Уфолог Дэвид Чилдресс нашёл в материалах NASA стоячие вертикально каменные плиты, напоминающие Стоунхендж.В области Марса, названной Городом, можно увидеть старинный саркофаг. Также исследователи находили на планете каменный крест. В свою очередь, земные памятники в точности повторяют схему созвездия Плеяды, что служит намёком на истинное происхождение их архитекторов.