Сервис Google Maps расширили возможностью добавлять хэштеги





Как стало известно, на прошлой неделе в сервис Google Maps добавили новую функцию. Пока о ней официально не объявили, тем не менее, большинство пользователей может пользоваться нововведением. Судя по всему, программисты американской компании решили провести тестирование новинки, но не стали сообщать об этом, чтобы не привлечь много внимания со стороны юзеров. Вероятно, вопрос о необходимости нововведения всё ещё актуален, о чём свидетельствует первый опыт. Сейчас все желающие могут оставлять хэштеги к сообщениям, увеличивая количество данных о событии или месте, но пока они не выполняют своей задачи.Каждый пользователь имеет возможность к одному комментарию крепить до пяти ссылок, в том числе к старым, оставленным ранее. Анализ показывает, из-за их появления, происходит путаница, не многие поняли, как правильно дополнять место на карте новыми данными.