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Российские биологи нашли способ заставить любой организм светиться в темноте

Биологи России нашли способ заставить любой живой организм, включая человеческий, светиться в темноте. Для биолюминесценции достаточно четырёх ферментов.
Российские биологи нашли способ заставить любой организм светиться в темноте

Красноярский центр СО РАН совместно с Институтом биохимии РАН в ходе длительных исследований полностью раскрыл механизм свечения грибов, воспроизведя эффект на дрожжах и других клетках. По словам учёных, всего 4 вещества дают некоторым организмам биолюминесценцию. В частности, ферменты нужны для синтеза особой молекулы и испускания света непосредственно.

Люцифераза запускает в разных типах клеток необходимой процесс. Фермент позволил светиться зародышам шпорцевой лягушки и образцам раковых клеток человека. Биологи смогли проверить механизм на практике, вводя ген биолюминесценции в самые разные организмы.

Как передаёт Константин Пуртов из СО РАН, процесс свечения оказался простым, как обычный обмен веществ. Однако перенести механизм на то или иное тело или растение можно лишь в случае выработки им кофейной кислоты. Исследователи решают эту проблему путём добавления вещества вместе с прочими ферментами. Заставить светиться в темноте можно даже человека.

Учёные надеются, что открытие повлияет на другие фундаментальные работы. К примеру, можно создать уникальную молекулярную технологию в медицине.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:07

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