Веру Брежневу фанаты заподозрили в романе с грузинским модельером из-за фото в Instagram

Под кадром певица написала, что много раз поклонники видели ее в одежде от Давида Кома. Однако теперь она запечатлена не только в его наряде, но и возле самого модельера. Пост в течение шестнадцати часов собрал свыше 72 тысяч отметок «Мне нравится» и более 350 комментариев. Однако некоторым фолловерам не понравилось то, что Вера Брежнева написала в сообщении. По их мнению, не стоило ей говорить о своих чувствах к Давиду Кома. Подписчики заявили, что артистка лучше смотрится рядом со своим законным супругом - Константином Меладзе.Стоит отметить, что у Давида Кома одеваются многие мировые звезды. Накануне грузинский модельер приехал с визитом в Санкт-Петербург, где двадцать восьмого ноября состояться его шоу.