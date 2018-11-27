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Веру Брежневу фанаты заподозрили в романе с грузинским модельером из-за фото в Instagram

Вера Брежнева обнародовала в своем Instagram-аккаунте фото, где она изображена с Давидом Кома. После публикации снимка некоторые фанаты заподозрили певицу в романе со знаменитым грузинским модельером.

Веру Брежневу фанаты заподозрили в романе с грузинским модельером из-за фото в Instagram


Под кадром певица написала, что много раз поклонники видели ее в одежде от Давида Кома. Однако теперь она запечатлена не только в его наряде, но и возле самого модельера. Пост в течение шестнадцати часов собрал свыше 72 тысяч отметок «Мне нравится» и более 350 комментариев. Однако некоторым фолловерам не понравилось то, что Вера Брежнева написала в сообщении. По их мнению, не стоило ей говорить о своих чувствах к Давиду Кома. Подписчики заявили, что артистка лучше смотрится рядом со своим законным супругом - Константином Меладзе.

Стоит отметить, что у Давида Кома одеваются многие мировые звезды. Накануне грузинский модельер приехал с визитом в Санкт-Петербург, где двадцать восьмого ноября состояться его шоу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:08

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