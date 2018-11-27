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В NASA заявили об устойчивой к антибиотикам бактерии на МКС

Ученые NASA заявили об обнаружении на борту МКС новых видов бактерий с развитой устойчивостью к антибиотикам. Специалисты космического агентства нашли их в пробах, взятых в туалете и спортзале орбитальной станции.

В NASA заявили об устойчивой к антибиотикам бактерии на МКС


Проверка на наличие безопасных или небезопасных микроорганизмов на борту МКС является обязательной и регулярной процедурой. В ходе одной из них были найдены бактерии Enterobacter, или отряд, включающий в себя всевозможные кишечную и чумную палочки. В NASA уточнили, что исследовавшиеся микробиологами из Лаборатории реактивного движения пробы брались на станции еще в 2015 году.

Тем не менее, учитывая расположение МКС и условия обитания в ней членов международной исследовательской команды, любые найденные микроорганизмы представляют серьезную угрозу. В ходе проведенных исследований энтеробактерии со станции ученые сделали вывод о ее устойчивости к антибиотикам. Также специалисты NASA заверили о том, что она не патогенна, и не представляет явной угрозы для членов команды.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:40

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