В NASA заявили об устойчивой к антибиотикам бактерии на МКС





Проверка на наличие безопасных или небезопасных микроорганизмов на борту МКС является обязательной и регулярной процедурой. В ходе одной из них были найдены бактерии Enterobacter, или отряд, включающий в себя всевозможные кишечную и чумную палочки. В NASA уточнили, что исследовавшиеся микробиологами из Лаборатории реактивного движения пробы брались на станции еще в 2015 году.Тем не менее, учитывая расположение МКС и условия обитания в ней членов международной исследовательской команды, любые найденные микроорганизмы представляют серьезную угрозу. В ходе проведенных исследований энтеробактерии со станции ученые сделали вывод о ее устойчивости к антибиотикам. Также специалисты NASA заверили о том, что она не патогенна, и не представляет явной угрозы для членов команды.