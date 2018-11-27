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Ученые: Солнечные бури стали еще опаснее для человечества

Ученые уверяют, что солнечные бури стали еще более опасными для человечества. Также специалисты утверждают, что они могут нанести непоправимый ущерб для экономики Земли.

Ученые: Солнечные бури стали еще опаснее для человечества

У побережья Вьетнама, из-за вспышек на Солнце, в 1972 году сдетонаровали около 65 подводных мин, которые были установлены военными США. Боеприпасы были обустроены специальными магнитными взрывателями, которые пришли в действия из-за солнечной бури. Ученые утверждают, что если такая солнечная активность произойдет сейчас, то последствия будут непоправимыми.

Специалисты напоминают, что самая сильная энергетическая буря была в 1859 году. Тогда в течение нескольких дней весь мир мог наблюдать северное сияние. В итоге сильнейшей солнечной активности в Европе и Северной Америке отказали практически все телеграммные системы.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:54

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