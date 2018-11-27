Ученые: Солнечные бури стали еще опаснее для человечества





У побережья Вьетнама, из-за вспышек на Солнце, в 1972 году сдетонаровали около 65 подводных мин, которые были установлены военными США. Боеприпасы были обустроены специальными магнитными взрывателями, которые пришли в действия из-за солнечной бури. Ученые утверждают, что если такая солнечная активность произойдет сейчас, то последствия будут непоправимыми.Специалисты напоминают, что самая сильная энергетическая буря была в 1859 году. Тогда в течение нескольких дней весь мир мог наблюдать северное сияние. В итоге сильнейшей солнечной активности в Европе и Северной Америке отказали практически все телеграммные системы.