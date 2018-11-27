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Учёные: Древние египтяне пользовались электричеством при постройке пирамид

Учёные считают, что древние египтяне могли пользоваться электричеством при возведении пирамид. Усыпальницы применялись, как современные электростанции.
Учёные: Древние египтяне пользовались электричеством при постройке пирамид

Команда археологов, изучив структуру храмовых сооружений древних египтян, пришла к выводу, что последние могли обладать уникальными утерянными технологиями. Тысячи лет назад строители обладали обширными инженерными и научными знаниями и даже освоили электричество. Научные специалисты нашли подобие батареи, которая состоит из трёх деталей. Энергию генерирует глиняный горшок, железный жезл и медная труба.

Интересует учёных тот факт, что внутренние коридоры пирамид никак не отапливались, поскольку в них нет следов сажи. Таким образом, обогревать сооружения египтяне могли электроэнергией, а не источниками огня.

Генераторы представляли собой ручные горелки с батареями, чей заряд можно было пополнить с помощью электростанций. Конспирологи считают, что технологии достались египтянам от инопланетных пришельцев.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:08

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