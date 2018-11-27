Учёные: Древние египтяне пользовались электричеством при постройке пирамид
Учёные считают, что древние египтяне могли пользоваться электричеством при возведении пирамид. Усыпальницы применялись, как современные электростанции.
Команда археологов, изучив структуру храмовых сооружений древних египтян, пришла к выводу, что последние могли обладать уникальными утерянными технологиями. Тысячи лет назад строители обладали обширными инженерными и научными знаниями и даже освоили электричество. Научные специалисты нашли подобие батареи, которая состоит из трёх деталей. Энергию генерирует глиняный горшок, железный жезл и медная труба.
Интересует учёных тот факт, что внутренние коридоры пирамид никак не отапливались, поскольку в них нет следов сажи. Таким образом, обогревать сооружения египтяне могли электроэнергией, а не источниками огня.
Генераторы представляли собой ручные горелки с батареями, чей заряд можно было пополнить с помощью электростанций. Конспирологи считают, что технологии достались египтянам от инопланетных пришельцев.
Команда археологов, изучив структуру храмовых сооружений древних египтян, пришла к выводу, что последние могли обладать уникальными утерянными технологиями. Тысячи лет назад строители обладали обширными инженерными и научными знаниями и даже освоили электричество. Научные специалисты нашли подобие батареи, которая состоит из трёх деталей. Энергию генерирует глиняный горшок, железный жезл и медная труба.
Интересует учёных тот факт, что внутренние коридоры пирамид никак не отапливались, поскольку в них нет следов сажи. Таким образом, обогревать сооружения египтяне могли электроэнергией, а не источниками огня.
Генераторы представляли собой ручные горелки с батареями, чей заряд можно было пополнить с помощью электростанций. Конспирологи считают, что технологии достались египтянам от инопланетных пришельцев.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:08