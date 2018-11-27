Елена Баранова бросила Артема Сороку из-за баяниста Виталия Воронкова

«Баранова, разве ты сразу не понимала, что Сороке ты нужна только ради хайпа?» - написал один из поклонников «Дома-2» в Сети.







Как оказалась, шоу-программа по перевоплощению Елены в леди начала подходить к концу. Отметим, что блондинка на совесть выполняла все просьбы своего возлюбленного Артема: училась ходить с ровной спиной, то и дело пыталась избавиться от украинского акцента, жуя при этом камни, начала даже готовить и долгое время терпела грубоватые шутки музыканта.Впрочем, выяснилось, что терпение Барановой «лопнуло» и девушка решила бросить Сороку, а все из-за баяниста Воронкова. Дело в том, что Виталий ни с того ни с сего начал выносить девушке мозг и указывать ей на то, как нужно жить. В итоге у блондинки сдали нервы.Нужно сказать, что когда Артем позвал на Сейшельские острова своего давнего друга Виталия, сразу было понятно, что парни не намерены выполнять главную цель проекта «Дом-2», а просто хотят весело проводить время на «Острове любви», развлекаться и заниматься творчество.Однако мало кто из телезрителей ожидал, что Сорока не заступиться за свою избранницу, а вместе с Воронковым начнет набрасываться на Баранову с претензиями, почему она мешает им строить музыкальную карьеру. В результате Елена, которой уже давно надоели придирки Артема, психанула и бросила бойфренда.Баранова не стала долго думать и, собрав свои вещи, отправилась на виллу, которую им с Сорокой выделил телеведущий «Дома-2», где осталась ночевать. К слову, решение Елены бросить Артема поддержали многие телезрители, которые продолжают заявлять о том, что девушка должна была уже давно уйти от парня.