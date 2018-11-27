Тапочки и кастрюли. Участники Дома-2 смеялись, когда выяснилось, что Дима Дмитренко дарил Ольге Рапунцель

Над мужем Ольги Рапунцель смеялись все участники, когда он рассказал, какие подарки он дарит своей супруге.Скандальная семья Дмитренко не может и дня прожить без конфликтов и выяснений отношений. Еще недавно они, не зная усталости, пререкались с Татьяной Владимировной и Аленой Савкиной. И даже выжили их из дома.Теперь молодые люди переключились друг на дружку. В очередной ссоре весёлая семейка припомнила, как тратились деньги на подарки. Кстати, после этих воспоминаний Дима убежал от жены в спальню мальчиков.Влад Кадони пытался призвать Дмитренко к ответу и спросил парня, что за подарки он дарил в последнее время Ольге. Вот над ответом молодого супруга и папы и смеялись участники.Глава семейства гордо рассказал, что недавно купил жене тапочки с мехом. Также, порывшись в памяти, Дмитрий сообщил, что дарил жене еще и кастрюли.