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Тапочки и кастрюли. Участники Дома-2 смеялись, когда выяснилось, что Дима Дмитренко дарил Ольге Рапунцель

Сегодня, 27 ноября в выпуске "Дома-2" на смех был поднят Дмитрия Дмитренко.

Над мужем Ольги Рапунцель смеялись все участники, когда он рассказал, какие подарки он дарит своей супруге.

Тапочки и кастрюли. Участники Дома-2 смеялись, когда выяснилось, что Дима Дмитренко дарил Ольге Рапунцель

Скандальная семья Дмитренко не может и дня прожить без конфликтов и выяснений отношений. Еще недавно они, не зная усталости, пререкались с Татьяной Владимировной и Аленой Савкиной. И даже выжили их из дома.

Теперь молодые люди переключились друг на дружку. В очередной ссоре весёлая семейка припомнила, как тратились деньги на подарки. Кстати, после этих воспоминаний Дима убежал от жены в спальню мальчиков.

Влад Кадони пытался призвать Дмитренко к ответу и спросил парня, что за подарки он дарил в последнее время Ольге. Вот над ответом молодого супруга и папы и смеялись участники.

Глава семейства гордо рассказал, что недавно купил жене тапочки с мехом. Также, порывшись в памяти, Дмитрий сообщил, что дарил жене еще и кастрюли.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:57

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