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Ирена Понарошку рассказала о первом месяце после рождения сына

Ирена Понарошку поделилась со своими подписчиками в Instagram моментами личной жизни. Знаменитость рассказала им о первом месяце, прошедшем со дня рождения сына Тео.
Ирена Понарошку рассказала о первом месяце после рождения сына

Ирена Понарошку месяц назад второй раз стала мамой и старается делиться со своими поклонниками эмоциями и опытом. Не так давно знаменитость призналась, родив первого сына Серафима, она по совету профессионалов, решила отказаться от соски-пустышки. Как выяснилось, данный эксперимент оказался неудачным, звезда пошутила, ей с мужем понадобилось семь лет, чтобы у них появилось желание снова завести ребёнка. Теперь она имеет опыт и совершает гораздо меньше ошибок. В первый месяц после рождения Тео телеведущая старается всё время находиться рядом с младенцем. Лишь дважды звезда уходила из дома, но её отсутствие длилось не более пяти часов. Вскоре, как призналась хозяйка аккаунта, ей предстоит чаще отлучаться, так как близятся новогодние праздники и у неё появится работа. Полученные деньги знаменитость планирует потратить на поездку в Азию, где её семья проведёт весь остаток зимы.
Ирена Понарошку рассказала о первом месяце после рождения сына

Пользователи сети выразили благодарность кумиру за советы и пересказ личного опыта, а также за живое общение с подписчиками. За сутки публикация набрала 60 тысяч одобрительных лайков и немало положительных комментариев.



 
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ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 09:33

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