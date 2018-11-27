Ирена Понарошку рассказала о первом месяце после рождения сына





Ирена Понарошку месяц назад второй раз стала мамой и старается делиться со своими поклонниками эмоциями и опытом. Не так давно знаменитость призналась, родив первого сына Серафима, она по совету профессионалов, решила отказаться от соски-пустышки. Как выяснилось, данный эксперимент оказался неудачным, звезда пошутила, ей с мужем понадобилось семь лет, чтобы у них появилось желание снова завести ребёнка. Теперь она имеет опыт и совершает гораздо меньше ошибок. В первый месяц после рождения Тео телеведущая старается всё время находиться рядом с младенцем. Лишь дважды звезда уходила из дома, но её отсутствие длилось не более пяти часов. Вскоре, как призналась хозяйка аккаунта, ей предстоит чаще отлучаться, так как близятся новогодние праздники и у неё появится работа. Полученные деньги знаменитость планирует потратить на поездку в Азию, где её семья проведёт весь остаток зимы.Пользователи сети выразили благодарность кумиру за советы и пересказ личного опыта, а также за живое общение с подписчиками. За сутки публикация набрала 60 тысяч одобрительных лайков и немало положительных комментариев.