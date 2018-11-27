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Эксперт по НЛО обнаружил на снимках Марса древнее существо, похожее на улитку

Эксперт по исследованию неопознанных летающих объектов и внеземной жизни Скотт Уоринг разместил на своем сайте информацию об очередной загадочной находке. Изучая снимки поверхности Марса, он заметил таинственное древнее существо, похожее на улитку.

Эксперт по НЛО обнаружил на снимках Марса древнее существо, похожее на улитку

При тщательном изучении фотографий Красной планеты уфолог рассмотрел странный объект вблизи планетохода. В ходе дальнейшего анализа он пришел к выводу, что контуры находки имеют схожесть с раковиной, характерной для подкласса головоногих моллюсков аммонитов, исчезнувших с лица Земли много миллионов лет назад.

По мнению Скотта Уоринга, такая разновидность улиток могла обитать и на другой планете, причем она могла подвергаться и эволюционным процессам, и влиянию природной среды. Эксперт выразил недоумение по поводу того, что NASA не провело детальное изучение ископаемого существа в тот момент, когда для этого были наиболее подходящие условия.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:52

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