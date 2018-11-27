Эксперт по НЛО обнаружил на снимках Марса древнее существо, похожее на улитку





При тщательном изучении фотографий Красной планеты уфолог рассмотрел странный объект вблизи планетохода. В ходе дальнейшего анализа он пришел к выводу, что контуры находки имеют схожесть с раковиной, характерной для подкласса головоногих моллюсков аммонитов, исчезнувших с лица Земли много миллионов лет назад.По мнению Скотта Уоринга, такая разновидность улиток могла обитать и на другой планете, причем она могла подвергаться и эволюционным процессам, и влиянию природной среды. Эксперт выразил недоумение по поводу того, что NASA не провело детальное изучение ископаемого существа в тот момент, когда для этого были наиболее подходящие условия.