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Поклонники Матильды Шнуровой высоко оценили ее фото, размещенное в Instagram

Матильда Шнурова, бывшая супруга лидера скандального коллектива «Ленинград», опубликовала в своем микроблоге в сети Instagram снимок, на котором поклонники могут увидеть привлекательные изгибы ее тела. Интернет-аудитория в основном высоко оценила то, как сейчас выглядит светская львица.
Поклонники Матильды Шнуровой высоко оценили ее фото, размещенное в Instagram

Развод с Сергеем Шнуровым, похоже, благотворно отразился на внешнем виде его экс-супруги. На снимке, размещенном Матильдой Шнуровой в соцсети, она расположилась на диване в затемненном помещении. Она одета в ярко красный облегающий наряд на тонких бретелях и с глубоким разрезом на подоле.

В комментариях к фото подписчики написали в адрес Матильды Шнуровой множество лестных слов. Они отметили ее красоту, роскошь, сексуальность и изящность. При этом были и такие, которые посчитали, что знаменитость чересчур худа, и ей не мешало бы немного поправиться.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:26

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