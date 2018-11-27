Поклонники Матильды Шнуровой высоко оценили ее фото, размещенное в Instagram
Матильда Шнурова, бывшая супруга лидера скандального коллектива «Ленинград», опубликовала в своем микроблоге в сети Instagram снимок, на котором поклонники могут увидеть привлекательные изгибы ее тела. Интернет-аудитория в основном высоко оценила то, как сейчас выглядит светская львица.
Развод с Сергеем Шнуровым, похоже, благотворно отразился на внешнем виде его экс-супруги. На снимке, размещенном Матильдой Шнуровой в соцсети, она расположилась на диване в затемненном помещении. Она одета в ярко красный облегающий наряд на тонких бретелях и с глубоким разрезом на подоле.
В комментариях к фото подписчики написали в адрес Матильды Шнуровой множество лестных слов. Они отметили ее красоту, роскошь, сексуальность и изящность. При этом были и такие, которые посчитали, что знаменитость чересчур худа, и ей не мешало бы немного поправиться.
Развод с Сергеем Шнуровым, похоже, благотворно отразился на внешнем виде его экс-супруги. На снимке, размещенном Матильдой Шнуровой в соцсети, она расположилась на диване в затемненном помещении. Она одета в ярко красный облегающий наряд на тонких бретелях и с глубоким разрезом на подоле.
В комментариях к фото подписчики написали в адрес Матильды Шнуровой множество лестных слов. Они отметили ее красоту, роскошь, сексуальность и изящность. При этом были и такие, которые посчитали, что знаменитость чересчур худа, и ей не мешало бы немного поправиться.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:26