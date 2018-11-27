Поклонники Матильды Шнуровой высоко оценили ее фото, размещенное в Instagram

Развод с Сергеем Шнуровым, похоже, благотворно отразился на внешнем виде его экс-супруги. На снимке, размещенном Матильдой Шнуровой в соцсети, она расположилась на диване в затемненном помещении. Она одета в ярко красный облегающий наряд на тонких бретелях и с глубоким разрезом на подоле.В комментариях к фото подписчики написали в адрес Матильды Шнуровой множество лестных слов. Они отметили ее красоту, роскошь, сексуальность и изящность. При этом были и такие, которые посчитали, что знаменитость чересчур худа, и ей не мешало бы немного поправиться.