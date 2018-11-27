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Ксения Бородина не хочет, чтобы её старшая дочь видела разборки на Доме-2

У бессменной ведущей популярного проекта "Дом-2" Ксении Бородиной растут две очаровательные дочки.

Недавно в своем интервью девушка рассказала много интересного о своей работе, а также о своей большой семье. Затронула Ксения и поездки на Сейшельские острова, куда с ней также ездила старшая дочка Маруся.

Ксения Бородина не хочет, чтобы её старшая дочь видела разборки на Доме-2

Бородина отмечает, что Маруся девочка умная и, если на съемочной площадке происходят какие-то конфликты, она умеет просто промолчать, потому что приучена к этому с детства.

"Для нее всё, что происходит на маминой работе, к ней не имеет никакого отношения. Когда во время этой поездки на лобном месте начинали обсуждать что-то серьезное, я, как правило, отправляла Марусю в гримерку и просила подождать там с планшетом или с телефоном", - подчеркивает Бородина.

Ксения Бородина не хочет, чтобы её старшая дочь видела разборки на Доме-2

Жена Курбана Омарова этим дала понять, что очень не хочет, чтобы старшая дочка видела конфликты и разборки, которые ей постоянно случаются на телепроекте.

Однако многие поклонники удивлены, а зачем вообще ребенка возить в такие маргинальные места. Многие убеждены, что девочке не надо видеть распутство и склоки, которые творятся на этом реалити-шоу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:03

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