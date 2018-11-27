Ксения Бородина не хочет, чтобы её старшая дочь видела разборки на Доме-2

"Для нее всё, что происходит на маминой работе, к ней не имеет никакого отношения. Когда во время этой поездки на лобном месте начинали обсуждать что-то серьезное, я, как правило, отправляла Марусю в гримерку и просила подождать там с планшетом или с телефоном", - подчеркивает Бородина.





Недавно в своем интервью девушка рассказала много интересного о своей работе, а также о своей большой семье. Затронула Ксения и поездки на Сейшельские острова, куда с ней также ездила старшая дочка Маруся.Бородина отмечает, что Маруся девочка умная и, если на съемочной площадке происходят какие-то конфликты, она умеет просто промолчать, потому что приучена к этому с детства.Жена Курбана Омарова этим дала понять, что очень не хочет, чтобы старшая дочка видела конфликты и разборки, которые ей постоянно случаются на телепроекте.Однако многие поклонники удивлены, а зачем вообще ребенка возить в такие маргинальные места. Многие убеждены, что девочке не надо видеть распутство и склоки, которые творятся на этом реалити-шоу.