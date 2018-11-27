В Ярославле школьник создал говорящего робота для полёта на другую планету
В Ярославле во время конкурса юных конструкторов представили робота, предназначенного для полёта на другую планету. Создателем сложного устройства оказался местный школьник.
Подросток рассказал, что его робот получил имя Атом. Он умеет общаться с людьми, информируя о выполненных задачах, а также получать голосовые команды. Передвигается механизм при помощи гусениц. Как отметил школьник, его разработка способна двигаться по сложным поверхностям. Управление устройством может осуществляться, как дистанционно в ручном режиме, так и при помощи программы, определяющей маршрут и способ передвижения. Также созданное мальчиком устройство может брать образцы грунта, транспортировать его и делать анализ различных веществ.
Юный изобретатель сообщил, у Атома есть определённая миссия. Он должен в будущем отправиться на другую планету и установить там государственный флаг РФ, а также собрать информацию о космическом объекте. Наибольшим же успехом школьник считает находку свидетельств существования внеземной жизни.
Подросток рассказал, что его робот получил имя Атом. Он умеет общаться с людьми, информируя о выполненных задачах, а также получать голосовые команды. Передвигается механизм при помощи гусениц. Как отметил школьник, его разработка способна двигаться по сложным поверхностям. Управление устройством может осуществляться, как дистанционно в ручном режиме, так и при помощи программы, определяющей маршрут и способ передвижения. Также созданное мальчиком устройство может брать образцы грунта, транспортировать его и делать анализ различных веществ.
Юный изобретатель сообщил, у Атома есть определённая миссия. Он должен в будущем отправиться на другую планету и установить там государственный флаг РФ, а также собрать информацию о космическом объекте. Наибольшим же успехом школьник считает находку свидетельств существования внеземной жизни.
Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 02:00