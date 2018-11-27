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В Ярославле школьник создал говорящего робота для полёта на другую планету

В Ярославле во время конкурса юных конструкторов представили робота, предназначенного для полёта на другую планету. Создателем сложного устройства оказался местный школьник.

В Ярославле школьник создал говорящего робота для полёта на другую планету

Подросток рассказал, что его робот получил имя Атом. Он умеет общаться с людьми, информируя о выполненных задачах, а также получать голосовые команды. Передвигается механизм при помощи гусениц. Как отметил школьник, его разработка способна двигаться по сложным поверхностям. Управление устройством может осуществляться, как дистанционно в ручном режиме, так и при помощи программы, определяющей маршрут и способ передвижения. Также созданное мальчиком устройство может брать образцы грунта, транспортировать его и делать анализ различных веществ.

Юный изобретатель сообщил, у Атома есть определённая миссия. Он должен в будущем отправиться на другую планету и установить там государственный флаг РФ, а также собрать информацию о космическом объекте. Наибольшим же успехом школьник считает находку свидетельств существования внеземной жизни.



 
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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 02:00

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