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Поклонники неоднозначно оценили новый образ Сати Казановой

Экс-участница группы «Фабрика» Сати Казанова всегда любила удивлять поклонников экспериментами с внешним видом. Недавно она опять предстала перед публикой в новом образе, изменив прическу. Реакция почитателей на такой поступок звезды была неоднозначной.

Поклонники неоднозначно оценили новый образ Сати Казановой

Недавно Сати Казанова разместила на своей странице в сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена с новой стрижкой. Певица решилась последовать последним веяниям моды и стать обладательницей удлиненного боба с челкой. В комментарии к снимку она написала трогательные стихи поэта Аль Квотиона и поздравила своих подписчиков с днем матери.

Мнения фанатов по поводу нового имиджа знаменитости разделились. Одни похвалили Сати Казанову за такое решение, отметив, что такая прическа ей к лицу. Другие же подвергли критике такие перемены, заявив, что теперь их кумир выглядит слишком просто.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 19:19

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