Поклонники неоднозначно оценили новый образ Сати Казановой

Недавно Сати Казанова разместила на своей странице в сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена с новой стрижкой. Певица решилась последовать последним веяниям моды и стать обладательницей удлиненного боба с челкой. В комментарии к снимку она написала трогательные стихи поэта Аль Квотиона и поздравила своих подписчиков с днем матери.Мнения фанатов по поводу нового имиджа знаменитости разделились. Одни похвалили Сати Казанову за такое решение, отметив, что такая прическа ей к лицу. Другие же подвергли критике такие перемены, заявив, что теперь их кумир выглядит слишком просто.