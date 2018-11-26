Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слухи о его браке с Ольгой Бузовой
Британское издание The Sun как-то назвало ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову супругой бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.
Топовый боец смешанного стиля в разговоре со столичными журналистами прокомментировал все эти сплетни по его личной жизни. Чемпион UFC опроверг лживую информацию британцев о тайном браке со звездой шоу-бизнеса, категорично заявив, что Бузова не может быть его супругой.
Хабиб отметил, что к таким слухам относится очень негативно.
Напомним, газета The Sun опубликовала совместное фото ведущей «Дома-2» с Нурмагомедовым. Скандальный пасквиль вышел перед поединком нашего бойца с Конором Макгрегором.
Необходимо подчеркнуть, что у российского чемпиона есть супруга и двое детей. Правда информации о семейной жизни Хабиба в Интернете совсем немного. Известно только, что у него есть дети 2015 и 2017 годов рождения. У россиянина растут сын и дочь.
Топовый боец смешанного стиля в разговоре со столичными журналистами прокомментировал все эти сплетни по его личной жизни. Чемпион UFC опроверг лживую информацию британцев о тайном браке со звездой шоу-бизнеса, категорично заявив, что Бузова не может быть его супругой.
Хабиб отметил, что к таким слухам относится очень негативно.
Напомним, газета The Sun опубликовала совместное фото ведущей «Дома-2» с Нурмагомедовым. Скандальный пасквиль вышел перед поединком нашего бойца с Конором Макгрегором.
Необходимо подчеркнуть, что у российского чемпиона есть супруга и двое детей. Правда информации о семейной жизни Хабиба в Интернете совсем немного. Известно только, что у него есть дети 2015 и 2017 годов рождения. У россиянина растут сын и дочь.