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Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слухи о его браке с Ольгой Бузовой

Британское издание The Sun как-то назвало ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову супругой бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.

Топовый боец смешанного стиля в разговоре со столичными журналистами прокомментировал все эти сплетни по его личной жизни. Чемпион UFC опроверг лживую информацию британцев о тайном браке со звездой шоу-бизнеса, категорично заявив, что Бузова не может быть его супругой.

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слухи о его браке с Ольгой Бузовой

Хабиб отметил, что к таким слухам относится очень негативно.

Напомним, газета The Sun опубликовала совместное фото ведущей «Дома-2» с Нурмагомедовым. Скандальный пасквиль вышел перед поединком нашего бойца с Конором Макгрегором.

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слухи о его браке с Ольгой Бузовой

Необходимо подчеркнуть, что у российского чемпиона есть супруга и двое детей. Правда информации о семейной жизни Хабиба в Интернете совсем немного. Известно только, что у него есть дети 2015 и 2017 годов рождения. У россиянина растут сын и дочь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:59

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