Ким Кардашьян призналась в употреблении запрещённых препаратов





Супруга популярного американского рэпера Канье Уэста без стеснения признаётся в своих прошлых ошибках. Ким Кардашьян делится со зрителями, всё давно уже в прошлом, она пересмотрела свои взгляды на жизнь и расставила все приоритеты. Она всё так же любит эпатировать публику откровенными нарядами или нестандартными поступками, любит шумные вечеринки и весёлые компании. Но веселиться можно и без воздействия запрещённого, утверждает Кардашьян.Также Ким упомнила о своей первой свадьбе и, по её словам, замуж за Деймона Томаса она выходила, будучи под действием «веселящих веществ». И компрометирующее пикантное видео с Рэем Джеем также было снято под действием всё тех же препаратов. Вообще всё плохое в её жизни связано именно с тем временем, когда она употребляла запрещённые вещества, уверена Кардашьян. А ещё мать троих детей уверена, она не вернётся в прошлое и не прикоснётся к запретным препаратам.