Ким Кардашьян призналась в употреблении запрещённых препаратов
Недавно в прямом эфире популярного в Америке шоу «Семейство Кардашьян» известная звезда Ким Кадашьян рассказала, в её жизни был период, когда она употребляла запретные вещества. При этом телезвезда призналась, ей стыдно от этого, но и сейчас иногда хочется почувствовать безудержное веселье.
Супруга популярного американского рэпера Канье Уэста без стеснения признаётся в своих прошлых ошибках. Ким Кардашьян делится со зрителями, всё давно уже в прошлом, она пересмотрела свои взгляды на жизнь и расставила все приоритеты. Она всё так же любит эпатировать публику откровенными нарядами или нестандартными поступками, любит шумные вечеринки и весёлые компании. Но веселиться можно и без воздействия запрещённого, утверждает Кардашьян.
Также Ким упомнила о своей первой свадьбе и, по её словам, замуж за Деймона Томаса она выходила, будучи под действием «веселящих веществ». И компрометирующее пикантное видео с Рэем Джеем также было снято под действием всё тех же препаратов. Вообще всё плохое в её жизни связано именно с тем временем, когда она употребляла запрещённые вещества, уверена Кардашьян. А ещё мать троих детей уверена, она не вернётся в прошлое и не прикоснётся к запретным препаратам.
Супруга популярного американского рэпера Канье Уэста без стеснения признаётся в своих прошлых ошибках. Ким Кардашьян делится со зрителями, всё давно уже в прошлом, она пересмотрела свои взгляды на жизнь и расставила все приоритеты. Она всё так же любит эпатировать публику откровенными нарядами или нестандартными поступками, любит шумные вечеринки и весёлые компании. Но веселиться можно и без воздействия запрещённого, утверждает Кардашьян.
Также Ким упомнила о своей первой свадьбе и, по её словам, замуж за Деймона Томаса она выходила, будучи под действием «веселящих веществ». И компрометирующее пикантное видео с Рэем Джеем также было снято под действием всё тех же препаратов. Вообще всё плохое в её жизни связано именно с тем временем, когда она употребляла запрещённые вещества, уверена Кардашьян. А ещё мать троих детей уверена, она не вернётся в прошлое и не прикоснётся к запретным препаратам.