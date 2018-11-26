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Ким Кардашьян призналась в употреблении запрещённых препаратов

Недавно в прямом эфире популярного в Америке шоу «Семейство Кардашьян» известная звезда Ким Кадашьян рассказала, в её жизни был период, когда она употребляла запретные вещества. При этом телезвезда призналась, ей стыдно от этого, но и сейчас иногда хочется почувствовать безудержное веселье.

Ким Кардашьян призналась в употреблении запрещённых препаратов

Супруга популярного американского рэпера Канье Уэста без стеснения признаётся в своих прошлых ошибках. Ким Кардашьян делится со зрителями, всё давно уже в прошлом, она пересмотрела свои взгляды на жизнь и расставила все приоритеты. Она всё так же любит эпатировать публику откровенными нарядами или нестандартными поступками, любит шумные вечеринки и весёлые компании. Но веселиться можно и без воздействия запрещённого, утверждает Кардашьян.

Ким Кардашьян призналась в употреблении запрещённых препаратов

Также Ким упомнила о своей первой свадьбе и, по её словам, замуж за Деймона Томаса она выходила, будучи под действием «веселящих веществ». И компрометирующее пикантное видео с Рэем Джеем также было снято под действием всё тех же препаратов. Вообще всё плохое в её жизни связано именно с тем временем, когда она употребляла запрещённые вещества, уверена Кардашьян. А ещё мать троих детей уверена, она не вернётся в прошлое и не прикоснётся к запретным препаратам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:45

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