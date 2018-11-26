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Дочь российского олигарха Анна Филипчук заняла на "Детском Евровидении" 10 место

На прошедшем накануне в столице Белоруссии финале музыкального конкурса «Детское Евровидение», представляющая Россию дочь алтайского олигарха Анна Филипчук не смогла добиться высокого результата и заняла лишь 10-е место. Ни члены жюри, ни зрители не слишком высоко оценили талант юной певицы.

Дочь российского олигарха Анна Филипчук заняла на "Детском Евровидении" 10 место

Ещё прошлым летом было известно, что именно Анна Филипчук будет представлять страну на «Детском Евровидении» в 2018 году. Но тогда об участнице и её родителях был известен минимум информации. Позже в прессе появились новости о 14-летней Анне. Стало известно, что её отцом является 65-летний российский олигарх, руководитель компании «Новекс» Виктор Филипчук. Мама юного дарования Алина Филипчук младше своего супруга на 25 лет и имеет юридическое образование.


Алина Филипчук всегда мечтала о карьере певицы для своей дочери. Анна с пяти лет пробует свои силы во всевозможных конкурсах и передачах, и даже учится в Академии Игоря Крутого. Для детского конкурса была выбрана песня с «говорящим» названием «Непобедимые», однако это не помогло Анне одержать желаемую победу. А вот клип, снятый на эту композицию, за непродолжительное время набрал в Сети более пятисот тысяч просмотров.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:45

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