Дочь российского олигарха Анна Филипчук заняла на "Детском Евровидении" 10 место





Ещё прошлым летом было известно, что именно Анна Филипчук будет представлять страну на «Детском Евровидении» в 2018 году. Но тогда об участнице и её родителях был известен минимум информации. Позже в прессе появились новости о 14-летней Анне. Стало известно, что её отцом является 65-летний российский олигарх, руководитель компании «Новекс» Виктор Филипчук. Мама юного дарования Алина Филипчук младше своего супруга на 25 лет и имеет юридическое образование.Алина Филипчук всегда мечтала о карьере певицы для своей дочери. Анна с пяти лет пробует свои силы во всевозможных конкурсах и передачах, и даже учится в Академии Игоря Крутого. Для детского конкурса была выбрана песня с «говорящим» названием «Непобедимые», однако это не помогло Анне одержать желаемую победу. А вот клип, снятый на эту композицию, за непродолжительное время набрал в Сети более пятисот тысяч просмотров.