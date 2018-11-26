Lexus выпустит конкурента Lamborghini Urus





Эксперты автомобильной индустрии отмечают, что в прошлом месяце японские разработчики представили концепт кроссовера LX Inspiration Series, которая вызвала негативный резонанс среди поклонников марки. Теперь разработчики создают новый внедорожник, который составит конкуренцию Lamborghini Urus. По предварительным данным, под капотом автомобиля будет установлен шестицилиндровый двигатель объемом 3,5 литра, который поддерживается парой электродвигателей. Суммарная мощность силового блока составит 424 лошадиных сил. Также на рынок выйдет и спортивная модификация модели с 661-сильным двигателем, что на 11 «лошадей» больше, чем у Lamborghini Urus. Версия Sport будет создана на базе концептуального LF-1 Limitless, который был представлен в начале текущего года. По предварительным данным, модель получит название LQ.