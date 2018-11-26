Анфиса Чехова посоветовала одиноким женщинам обнимать самих себя
Анфиса Чехова обратилась к одиноким женщинам на полях личной страницы в социальной сети Instagram и дала совет, как им быстрее найти своего избранника. По словам знаменитости, им нужно обнимать самих себя, проявляя заботу.
Анфиса Чехова рассказала, для чего она приобретает дорогое шёлковое бельё. По её словам, данные покупки она совершает в первую очередь для себя. Даже если красивый ночные рубашки некому показать, это не повод от них отказываться. Каждая представительница прекрасного пола должна в первую очередь это делать для себя. Самоуважение и осознание собственной значимости поднимет самооценку и поможет в будущем найти возлюбленного.
Помимо этого актриса советует обнимать самих себя. Это также поспособствует росту собственной значимости, так как женщина поймёт, насколько она нежна и чувственна. Контакт с собой позволит избежать депрессии, болезней, личной неудовлетворённости, а также поспособствует борьбе с лишним весом.
Подписчики поблагодарили кумира за советы. Некоторые поспешили заверить, они стараются выполнять все рекомендации хозяйки аккаунта и уже на личном примере заметили результат. За короткий период публикация начала собирать одобрительные лайки, а также большое число комплиментов и благодарности за помощь.
Анфиса Чехова рассказала, для чего она приобретает дорогое шёлковое бельё. По её словам, данные покупки она совершает в первую очередь для себя. Даже если красивый ночные рубашки некому показать, это не повод от них отказываться. Каждая представительница прекрасного пола должна в первую очередь это делать для себя. Самоуважение и осознание собственной значимости поднимет самооценку и поможет в будущем найти возлюбленного.
Помимо этого актриса советует обнимать самих себя. Это также поспособствует росту собственной значимости, так как женщина поймёт, насколько она нежна и чувственна. Контакт с собой позволит избежать депрессии, болезней, личной неудовлетворённости, а также поспособствует борьбе с лишним весом.
Подписчики поблагодарили кумира за советы. Некоторые поспешили заверить, они стараются выполнять все рекомендации хозяйки аккаунта и уже на личном примере заметили результат. За короткий период публикация начала собирать одобрительные лайки, а также большое число комплиментов и благодарности за помощь.