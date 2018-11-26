АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые "громкие" расставания знаменитостей 2018 года
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Фастфуд может провоцировать депрессию

Австралийские учёные доказали наличие взаимосвязи между употреблением вредной пищи, в частности фастфуда, и возникновением депрессий различной степени тяжести. Достоверные причины, по которым у людей возникает это тяжёлое заболевание, до сих пор не найдены, но исследования австралийских специалистов всё же немного помогли приблизиться к разгадке.

Фастфуд может провоцировать депрессию

В научных исследованиях учёных из Австралийского университета принимали участие добровольцы, проживающие на двух прибрежных островах. На одном из них какое-то время уже существуют заведения фастфуда, на другом их пока нет. Исследователи проводили опрос среди добровольцев, в который включили вопросы об их обычном рационе и эмоциональном состоянии. В результате у девятнадцати из двухсот опрошенных были выявлены симптомы депрессии, и шестнадцать из них оказались жителями именно первого острова, регулярно употреблявшими в пищу фастфуд.

Уровень насыщенных жиров в крови каждого из шестнадцати добровольцев, у которых выявили признаки депрессии, был чрезвычайно высок. Известно, именно большая концентрация этих жиров в «быстрой еде» и есть причиной, приносящей вред человеческому организму.

Ещё одна совместная группа учёных трёх стран также приводит доказательства влияния вредной пищи на человеческую психику. Они проанализировали ежедневный рацион более тридцати тысяч людей их пяти разных стран, и результат оказался аналогичным исследованиям австралийцев. Любители фастфуда оказались более подвержены депрессивным состояниям. А вот самой полезной для психического равновесия оказалась средиземноморская диета, при которой употребляется много полезных овощей и фруктов, нежирного мяса и рыбы, а также орехов и оливкового масла.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Ветлицкая рассказала о проблемах дочери в
Бородина против Бузовой: ведущие «Дома-2»
Производитель внедорожников ЛуАЗ выпустил свой
Фастфуд может провоцировать депрессию
Звезда «Дома-2» Олеся Малибу в Instagram
Киев готовит для жителей Донбасса фильтрационные
Плющенко вызвал на себя гнев после поддержки
В Новой Зеландии 145 черных дельфинов выбросились
Проживание на Марсе превратит людей в ангелов –
В. М. Палихата займётся решением проблем
Экстрасенс Мэрилин Керро показала пятимесячному
Звезда "Дома-2" Юлия Салибекова рассказала о
Подруги Ольги Бузовой стали полностью копировать
Обгоревшей на солнце Ольге Бузовой тяжело ходить
Эксперты озвучили плюсы и минусы авто с
В Калифорнии Арнольд Шварценеггер лично сварил
После расставания с Кети Топурия рэпер Guf
Aisen представила многофункциональный 8-дюймовый
Ученые волнуются: Луна приближается к Земле и
Аль Пачино назначен на роль короля Лира в новой
Учёные прогнозируют столкновение астероида LF16 с
Меган Маркл отказалась от поездки в Замбию,
Александра Жулина намекнула на помолвку со своим
MoveFit запустила в продажу фитнес-трекеры только
Эксперты назвали устоявшиеся ошибочные мифы о
Daewoo Matiz «уделала» на бездорожье Jeep Grand
Специалисты назвали самые неожиданные свойства
Эксперты рассказали о необходимых мерах при
Максим Фадеев в Instagram поздравил маму с
Carlex Design представили «заряженный» Ford Focus
Просмотреть все новости