Фастфуд может провоцировать депрессию





В научных исследованиях учёных из Австралийского университета принимали участие добровольцы, проживающие на двух прибрежных островах. На одном из них какое-то время уже существуют заведения фастфуда, на другом их пока нет. Исследователи проводили опрос среди добровольцев, в который включили вопросы об их обычном рационе и эмоциональном состоянии. В результате у девятнадцати из двухсот опрошенных были выявлены симптомы депрессии, и шестнадцать из них оказались жителями именно первого острова, регулярно употреблявшими в пищу фастфуд.Уровень насыщенных жиров в крови каждого из шестнадцати добровольцев, у которых выявили признаки депрессии, был чрезвычайно высок. Известно, именно большая концентрация этих жиров в «быстрой еде» и есть причиной, приносящей вред человеческому организму.Ещё одна совместная группа учёных трёх стран также приводит доказательства влияния вредной пищи на человеческую психику. Они проанализировали ежедневный рацион более тридцати тысяч людей их пяти разных стран, и результат оказался аналогичным исследованиям австралийцев. Любители фастфуда оказались более подвержены депрессивным состояниям. А вот самой полезной для психического равновесия оказалась средиземноморская диета, при которой употребляется много полезных овощей и фруктов, нежирного мяса и рыбы, а также орехов и оливкового масла.